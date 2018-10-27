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Страшно красивые: девушки с самым смелым макияжем 

Рамблер 5 часов назад
Спорно? Да. Смело? Очень! Но когда еще можно будет накраситься так же ярко и броско, нарядившись каким-нибудь персонажем с чертинкой, как не в ночь праздника Хэллоуин. И несмотря на то, что изначально торжество уходит своими корнями в католичество, в России этот праздник очень любят среди молодежи. Ведь всем по душе возможность на одну праздничную ночь перевоплотиться в того, кого захочешь, примерив на себя совершенно несвойственный и очень смелый наряд и макияж.
Тем, кто никак не может придумать эффектный образ, предлагаем искать вдохновение в нашей фотогалерее.
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