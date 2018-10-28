Красота и экономия: уловки советских женщин

Сейчас в наши дни на прилавках магазинов найдется все. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. А в СССР модницам приходилось идти на невероятные ухищрения, чтобы отлично выглядеть. Этому не способствовали не тотальный дефицит, ни высокие цены на ставшие для нас в современном мире повседневные вещи. Но наши мамы и бабушки с достоинством находили выход из ситуации.

Волосы для ремонта колготок

Это сейчас капроновые колготки можно найти в любом магазине. Разные цвета, принты и плотность: выбирай на свой вкус! А в советское время эту деталь женского гардероба было купить крайне сложно. Да и стоили такие колготки недешево. Поэтому, заметив на тонком капроне затяжку или того хуже, стрелку, советские модницы не торопились отправлять колготки в мусорный. Дефицитную вещь бережно ремонтировали. Причем штопали колготки, натянув их на лампочку, а вместо нитки часто использовали длинный женский волос.

Помада со спичкой

Не менее сложно в СССР было достать и хорошую помаду. Если же моднице повезло и в ее руках оказывался заветный тюбик, то через некоторое время в него обязательно вставлялась спичка. Для чего? Чтобы использовать дефицитную косметику до самой последней капли.

Кстати, нередко помаду использовали еще и в качестве румян. Два в одном — чистая экономия!

Волосы в сахаре

Лак для волос считался непозволительной роскошью. Да и зачем он? Ведь прическу с таким же успехом можно закрепить обычной водой с сахаром! Именно так и укладывали волосы. Дешево и сердито. Правда, потом проблемой становилось эти "вавилоны" на голове расчесать. Но красота же требует…

Мел на глазах

Советские красавицы очень уважали заграничные голубые тени. Но достать их было не так уж легко. Поэтому порой пользовались в прямом смысле слова подручными средствами: делали тени для век из художественных мелков. Их разбивали в мелкую крошку и разбавляли водой.

Грим на лице

Это сейчас ни одна уважающая себя бьюти-блогер не выйдет из дома, не воспользовавшись хайлайтером, тональным кремом и еще десятком средств, призванных сделать лицо идеальным. В СССР не то что о блогерах не слыхали, но, было время, и "тоналки" не было. Но красоты-то хотелось! Девушки придумали использовать для выравнивания тона лица театральный грим. Его смешивали с вазелиновым маслом и втирали в кожу.