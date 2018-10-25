4 домашних средства от акне

Проснуться утром и увидеть на лице огромный прыщ — это один из самых худших моментов в жизни. На весь день гарантировано плохое настроение и снижение самооценки. Самое ужасное в том, что вслед за одним прыщом всегда появляются еще несколько, на избавление от них уйдет много времени. Домашние средства от акне не всегда эффективны, многие из них опасны для кожи. Худший способ избавиться от прыща — это использовать зубную пасту, яблочный уксус или скраб на основе соды. Первые два способа устранят прыщ, но ухудшат состояние кожи, последний — разнесет заражение и вызовет появление новых воспалительных элементов. Дерматологи одобряют только четыре домашние методики по избавлению от акне.

Кубик льда

Если приложить на воспаленное место лед и подержать его несколько минут, прыщик будет не так бросаться в глаза, он станет менее ярким и болезненным. Воздействие холодом снизит отек и воспаление, снизит поступление крови к воспаленному месту и уберет красноту.

Перед тем, как приложить лед к коже, его нужно завернуть в бумажное полотенце.

Держать лед можно не более нескольких минут, слишком сильное охлаждение высушит кожу или станет причиной холодного ожога.

Аспирин и теплая вода

Многие средства от акне изготавливают на основе салициловой кислоты, это довольно агрессивный компонент, лишающий кожу жира и влаги. Действующее вещество аспирина — та же самая салициловая кислота, но в более низкой концентрации. Таблетку аспирина нужно растолочь в порошок и добавить немного теплой воды, чтобы получилась паста. Паста наносится на воспалительный элемент, выдерживается несколько минут, затем смывается теплой водой.

Маска из меда и куркумы

Для приготовления потребуется смешать столовую ложку меда и половину чайной ложки куркумы, маска наносится на чистую влажную кожу и выдерживается пять минут. Куркума обладает противовоспалительным действием, мед славится своим свойством убивать микробы, вместе они быстро уменьшат дефект и сделают его менее заметным.

Масло чайного дерева

Ни одно масло не обладает столь выраженным эффектом против акне, как масло чайного дерева. Данное натуральное средство уничтожит микробов на поверхности и слегка охладит кожу. После нанесения масло не нужно смывать, его лечебный эффект сохранится на долгое время. Масло чайного дерева очень концентрировано и активно, поэтому перед нанесением на кожу его нужно разбавить водой.