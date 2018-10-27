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Сколько может зарабатывать мастер маникюра
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Записываемся на ноготочки: сколько может зарабатывать нейл-мастер 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Жизнь мастера по маникюру представляется многим простой и полной красок: мажь себе лак на ногти да подсчитывай хрусткие купюры с оранжевым отливом. Но никто не видит, что остается за кадром этой, казалось бы, столь элементарной профессии. Обывательский взгляд придирчиво оценивает новизну лежащего на столе телефона и марку машины, на которой нейл-мастер прибыл утром на работу.
Из чего же складывается зарплата в этой профессии и сколько может получать трудолюбивый сотрудник?
Если человек только-только отучился и знаком с азами профессии, но еще не имеет за плечами практических познаний, то ему срочно надо это исправлять. Многие начинающие мастера нарабатывают портфолио, делая маникюр или педикюр за символическую плату. Как правило, в стоимость входят только затраты на инструменты, время же самого мастера не оплачивается. Так клиент предупрежден о том, что может получить результат не самого высокого уровня, зато цена работы не бьет по карману.
Открытые источники
Начинающий мастер может использовать два пути: нарабатывать базу с помощью "сарафанного радио" или же устроиться в салон.
Цены на услуги самозанятого нейл-мейкера он устанавливает сам, и доход напрямую зависит от умения продать услугу. В любом случае, на баснословные суммы рассчитывать в начале собственной карьеры не приходится, и заработок может вам позволять лишь скромную жизнь без излишеств.
В случае, если мастер начинает работу в салоне, дела обстоят иначе: там нейлмейкер получает процент от стоимости услуги. Например, клиент хочет сделать классический маникюр с долговременным покрытием. На него в прайсе салона указана цена — 2000 рублей. Но мастер получает лишь часть от указанной суммы. Все студии красоты работают на разных условиях, но в целом картина выглядит так:
— Если мастер работает на своих материалах, то его доля может составлять 50% от цены на услугу.
— Если мастер трудится на материалах, закупаемых салоном, а сам приносит с собой лишь базовый набор основных инструментов, то в таком случае его доля будет меньше: 25-40% от цены за услугу.
И все же мастер ногтевого сервиса может достигать 100 тысяч рублей ежемесячно. При условии высокой квалификации, хорошего опыта нейлмейкера и удобного расположения места, в котором оказываются услуги.
Мастер по маникюру может предсказать, когда будет высокий спрос на услуги. Как правило, больше всего клиентов приходит в свадебный сезон, перед новогодними праздниками, а также в преддверии 8 марта.
К началу учебного года поток клиентов падает: многие перераспределяют бюджет, в первую очередь стараясь покупать только необходимые вещи, которые понадобятся детям в школе.
Действительно хороший мастер ногтевого сервиса востребован всегда. У такого человека плотная запись, которая лишь немного зависит от сезонности.
Как и в любой профессии, "потолка" сумма заработка нейлмейкера не имеет. Рассчитывать на легкий доход не приходится, но трудозатраты рано или поздно себя окупят. Дорогу осилит идущий.
Женский форум9
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