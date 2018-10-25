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Что нужно знать о пилинге в холодное время года
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Не навреди: что нужно знать о пилинге в холодное время года 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Осенью и зимой в уходе за кожей мы уделяем особое внимание увлажнению и питанию и забываем, что именно холода, как это ни парадоксально, — лучшее время для пилинга. Отсутствие солнца может плохо сказываться на настроении, но вот для кожи отдохнуть от ультрафиолетовых лучей очень и очень полезно. После глубокой чистки они особенно опасны, поэтому рекомендуем не откладывать запись к косметологу и рассказываем, почему важно ухаживать за кожей после процедуры, чтобы получить от нее только удовольствие и никакого дискомфорта.
Бьюти-пространство Faceology каждый сезон меняет меню процедур, подстраиваясь под потребности кожи. В этом месяце в нем появился двухэтапный пилинг-сет. Сперва косметолог подбирает персональный пилинг по бьюти-коду — в салоне достаточно средств различных марок, чтобы найти подходящее каждой клиентке. Активные компоненты, входящие в их состав, мягко удаляют поверхностный слой эпидермиса, усиливают его естественное обновление. Разглаживаются поверхностные морщины, а кожа приобретает ровный и матовый оттенок. Второй этап, постпилинговый уход, лучше проводить на 3—5-й день после процедуры. Он необходим для достижения максимального эффекта, позволяет избежать шелушения, ускорить регенерацию клеток, убрать чувство стянутости, восстановить гидролипидный баланс эпидермиса, предотвратить появление пигментации, воспаления.
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