5 причин начать умываться газированной водой

Этот бьюти-тренд пришел к нам от моложавых азиаток

Причина №1

Газированная вода не разрушает защитный барьер кожи. Дело в том, что у нее оптимальный уровень pH, поэтому после умывания, в отличии от той воды, что течет из-под крана, у вас не возникнет ощущения стянутости лица.

Причина №2

За счет пузырьков и соды, газированная вода действует как мягкий пилинг. Ваша кожа будет очищена гораздо лучше от отмерших клеток, чем при использовании обычной воды.

Причина №3

Она улучшает кровоснабжение, насыщая ткани кислородом и питательными веществами. При проведении процедуры дважды в неделю, вы получите ровный, здоровый цвет лица.

Причина №4

Сода, содержащаяся в такой воде, эффективно выводит жир и грязь, которые закупоривают поры. Умывание газированной водой можно рекомендовать людям с проблемной кожей, поскольку она снижает вероятность появления воспалений.

Причина №5

Газированная вода улучшает регенерацию тканей, с ее помощь можно избавиться даже от устаревших рубцов и шрамов. Эта вода хорошо увлажняет и питает лицо.