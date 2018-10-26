6 ошибок на работе, из-за которых ты полнеешь

На работе тебя поджидает множество моментов, готовых саботировать твое похудение. Традиционные перекусы пончиками и еженедельные празднования дней рождения коллег опасны для диеты. Если ты принял решение избавиться от лишнего веса, то должен ему следовать не только в домашних условиях, но и на работе. Эти шесть ошибок характерны для многих офисных работников, они не совместимы с похудением.

Не завтракать, чтобы доехать без пробок

Завтрак — это первая задача для того, кто борется с лишними килограммами, ради него стоит проснуться на четверть часа раньше. Если тебе сложно просыпаться раньше, чтобы приготовить завтрак, то можно сделать это с вечера. Твой аппетит в течение дня зависит от качества завтрака, это не просто прием пищи, а установка для здорового дня.

Не проходить мимо вазочки с конфетками

Эти конфетки в вазочке кажутся такими милыми, маленькими и безобидными, что оценить их реальную опасность сложно. В трех мини-сникерсах содержится 240 калорий, примерно столько же, как в полноценном сникерсе.

Съедая по несколько конфеток в день, ты набираешь не менее 1200 лишних калорий в неделю.

Есть за рабочим столом

Офисные работники не могут похвастаться здоровыми обедами, обычно это пицца, шаурма или подобные блюда. Но проблема не только в качестве еды, а в манере ее употребления. Поглощая обед перед экраном монитора, ты увлечешься и съешь намного больше, чем требуется. Если в этих строчках ты узнал себя, то сократи объем обеда вдвое и начни концентрировать на еде, а не на мониторе. Удивительно, но ты можешь насытиться меньшим количеством пищи.

Поддаваться стрессу

Победить голод на почве стресса сложно, а избавиться от стрессов на рабочем месте вовсе невозможно. В следующей стрессовой ситуации постарайся вспомнить, что этот голод вызван эмоциями, он не является физиологическим и объективным. Постарайся найти свои методики для борьбы со стрессом, подойдут любые, которые не приносят лишних калорий.

Не приносить обед из дома

Здоровые блюда не появятся у тебя на работе сами собой, их необходимо принести из дома. Подготовь не только блюдо на обед, но и несколько вариантов здорового перекуса — орехи, крекеры из цельного зерна или сухофрукты.

Засиживаться на работе допоздна

Это произведет впечатление на твоего босса, но существенно снизит вероятность похудения. После длительной переработки у тебя не будет сил даже думать о здоровой пище, ты будешь есть все, что попадется под руку, а затем жалеть об этом. При крайней необходимости задержаться на работе на помощь должны прийти здоровые перекусы.