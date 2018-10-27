Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене

Финалистка конкурса красоты потеряла сознание, узнав о победе

Победительница конкурса красоты упала в обморок, не справившись с нахлынувшими эмоциями. Девушка стала победительницей конкурса красоты Miss Grand International. Она упала без чувств как только ведущий произнес ее имя.

На видеозаписи видно, как две финалистки стоят, держась за руки. Как только ведущий назвал имя Клары Сосы из Парагвая, та еще несколько секунд осознавала услышанное, а затем начала падать. Предположительно, девушка просто не справилась с нервным напряжением и поэтому свалилась без чувств прямо на сцене.

Спустя минуту она очнулась и организаторы смогли продолжить церемонию. На девушку надели победоносную корону, но, кажется, она все еще не может поверить в то, что действительно стала победительницей и обошла соперниц.

Конкурс Miss Grand International — мероприятие международного масштаба. Этот конкурс красоты стоит в одном ряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс интернэшнл".