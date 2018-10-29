Какое женское белье мужчины боятся

Выбирая нижнее белье, многие дамы пытаются представить, какую реакцию оно произведет на ее мужчину. Как эротично будет смотреться тело в том или ином фасоне, цвете, кружеве. Но есть один нюанс; белье выбирает женщина по своему вкусу и представлению, порой даже не догадываясь, что оно может оттолкнуть или напугать ее кавалера.

Красное и откровенное

Американские психологи из Колледжа Нью-Джерси выясняя, какого цвета нижнее белье больше всего нравится мужчинам, неожиданно выявили у них обратную реакцию. Опросив 200 представителей сильного пола в возрасте от 21 до 51 года, исследователи узнали, что часто мужчины боятся откровенного женского белья красного цвета. Так 61% испытуемых признались, что чувствовали страх, когда перед интимной близостью обнаруживали на девушке ярко-красное белье с латексными вставками, интимными вырезами и шнуровками. У 38% мужчин вызывал растерянность блестящий полуоткрытый, жесткий бюстгальтер темно-красного цвета, который они не смогли расстегнуть. 41% добровольцев заявили, что красные трусики на женщине для них являются страшной досадой, поскольку сигнализируют, что идет менструальный цикл и секса не будет. И хотя порой их догадки не подтверждались, настроение все равно было испорчено. В ходе всего исследования психологи определили, что женское белье красного цвета имеет скорее негативную мужскую оценку, а не ярко-эротическую, как подавалось ранее. Красное откровенное белье заставляет многих мужчин чувствовать неуверенность в собственных силах. У них возникает страх, что они могут оказаться не столь хороши для такой экспрессивной девушки, откровенно заявляющей своим бельем о собственной «горячей сексуальности».

Корректирующее боди

Предпочтения мужчин в области женского белья также пыталось выяснить американское интернет-издание Хаффингтон Пост. Помимо того, какое нижнее белье представители сильного пола хотят видеть на женщинах, журналисты, опрашивая респондентов, выясняли, что из этих вещей они больше всего не любят. Оказывается, многие американские мужчины, отвечая на заранее составленные вопросы, рассказали, что искренне боятся корректирующего белья на дамах. Его возможность серьезно менять фигуру женщины у многих представителей сильного пола вызвало шок. Знакомясь со стройной избранницей и проводя с ней ни один десяток свиданий, в постели кавалер оказывается с весьма пышной или даже упитанной особой. И это вызывает у него досаду и даже ужас, постольку образ девушки, которая ему уже нравится, теперь не совпадает с реальностью. Некоторые мужчины, рассказывая о своих разочарованиях, даже требовали запретить выпускать в продажу корректирующее белье, в частности полностью утягивающие боди, поскольку оно провоцирует ложь в отношениях. Примечательно, что цвет этого белья ни один мужчина вспомнить не смог.

Старое и застиранное

Болгарские психологи тоже проводили блиц-опрос среди мужчин — соотечественников, пытаясь выяснить, какое белье на женщинах им больше всего не нравится. Так 59% представителей сильного пола признались, что для них непривлекательным является старое белье, подобранное не по размеру, особенно это касается бюстгальтера. Растянутые, спадающие трусики и бюстгальтер, скрывающий истинный размер груди дамы, вполне может негативно повлиять на дальнейшие с ней отношения. Как выяснили психологи, даже милая, приятная девушка, но в застиранном нижнем белье у болгарских мужчин вызывает чувство страха, поскольку символизирует унылые, обыденные отношения и такую же беспросветную, неинтересную, возможную совместную жизнь. А новое и идеально сидящее белье на теле молодой избранницы говорит о том, что ей не все равно, какой у нее будет секс и она открыта к новой, лучшей жизни с хорошим, любящим партнером.