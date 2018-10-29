10 видов стрелок, которые не выходят из моды

Макияж со стрелками давно вышел за рамки вечернего. Теперь их рисуют в любое время дня и ночи, любой ширины и длины (мы сейчас про хвостик стрелки) с помощью карандаша, подводки, маркера-лайнера. Существует огромное множество различных видов стрелок: двойные, цветные, короткие… Список можно продолжать до бесконечности. Поэтому мы попросили профессионального визажиста рассказать нам, какие стрелки в тренде всегда были, есть и будут.

Официальный визажист Max Factor, основатель школы визажа, автор онлайн-курса «Основы красивого макияжа для себя» на онлайн-платформе Talentsy Владимир Калинчев рассказал нам, какие стрелки были на пике моды в разное время и остаются популярными до сих пор.

Древний Египет

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Именно здесь придумали рисовать стрелки. Две тысячи лет назад глаза подводили не только женщины, но и мужчины — это был религиозный мейкап. Египтяне с помощью подводки повторяли разрез глаз кошек, которым поклонялись. Как ты помнишь из уроков истории, это животное считалось священным. Для подводки смешивали хну, глину и речной ил (хорошо, что те времена прошли). Черную краску наносили тонкими палочками, а стрелку проводили от уголков глаз почти до ушей.

Сейчас, выбирая такой мейкап, мировые визажисты отказываются от полумер и уверенно воссоздают образ Клеопатры. Готова выйти за привычные рамки и повторить бьюти-наследие древней цивилизации? Тогда смело рисуй четкие контуры и графичные линии!

Восточные

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Восточные девушки прикрывают лицо, оставляя открытыми только глаза, которые чаще всего украшают черные стрелки, — это легло в основу целого искусства макияжа. Удивительно, но они подходят девушкам как экзотической, так и европейской внешности. Чтобы повторить такой мейк, густо прокрась контур под ресницами на нижнем и верхнем веках, не оставляя зазоров. Кончик стрелки должен быть длинные и стремящимся по направлению к вискам.

Обычно поклонницы восточных стрелок рисуют их сурьмой — карандашом из мягкого черного минерала с добавлением касторового масла. Его ты найдешь в магазине индийских и восточных товаров. Альтернативой может стать кайал — мягкий карандаш, в состав которого входят натуральная сажа и растительные вещества.

Классические

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Прежде чем экспериментировать, научись рисовать базовую стрелку. Классический вариант подойдет для дневного и вечернего макияжа для работы в офисе или свидания.

Аккуратная стрелка подчеркнет линию роста ресниц, визуально сделает их гуще. Прокрась межресничную линию черным карандашом, а на подвижном веке проведи линию подводкой и сделай небольшой уголок.

В духе Мэрилин Монро

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Образ самой известной блондинки середины XX века стал культовым. Кроме крупных локонов и красных губ, настоящей фишкой Монро стали стрелки, продолжающие естественную линию века, — это придает глазам томное и манящее выражение. Стоит ли говорить, что такая стрелка актуальна и по сей день.

Тщательно прорисуй подводкой верхний ресничный контур, слегка подними и заостри кончик. Дополни образ ярко-алой помадой.

60-е

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В конце 60-х признанные кинокрасавицы Одри Хепберн Элизабет Тейлор , Брижит Бардо, Твигги и Софи Лорен сделали стрелки неотъемлемой деталью своего образа. Несмотря на общий принцип, мейкап этих девушек различался. Например, трогательного и беззащитного выражения лица Хепберн достигала с помощью толстых стрелок с маленьким острым кончиком. А супермодель Твигги в пацанском образе идеально сочетала небольшие тонкие стрелки, бледные губы и короткую стрижку.

Pin-up

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Яркий и в меру дерзкий кукольный стиль pin up (он был популярен на Западе в 40-е года) невозможно представить без угольных стрелок, которые выделяли глаза.

Прорисуй линии уверенными движениями, постепенно расширяй и слегка загибай вверх кончик. Возможно для «той самой» идеальной стрелки потребуется потратить время, поэтому не советую торопиться!

Диско из 90-х

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Сияй! Включай треки «Руки вверх», доставай блестки и разноцветную подводку — серебряную, золотую, фиолетовую, розовую, синюю — и рисуй стрелки или проведи яркую линию поверх черной подводки. Забудь о правилах! Только ярче и выразительнее! Кстати, в этом году на шоу Tom Ford моделям рисовали широкие стрелки и щедро добавляли серебряный глиттер.

Стрелки-крылья

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Двойные стрелки делают взгляд более распахнутым, ресницы визуально смотрятся гуще, а образ выглядит игривым. Подведи глаза полностью (и сверху, и снизу), двигаясь от внутреннего уголка глаза к внешнему. Хвостики должны быть чуть заостренные, стремящиеся к брови, но не доходящие до нее. Плюс кончики не должны пересекаться. Оставь параллельные линии. Заполни пространство между ними светлым карандашом или подводкой контрастного оттенка.

Драматические

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Такой макияж оценят настоящие рок-дивы и королевы эпатажа. Драматические стрелки сделают взгляд таинственнее и загадочнее. Особенно ярко они подчеркнут большие глаза. Кстати, они помогут добиться симметрии глаз разной формы.

Наметь точку окончания стрелки и проведи от нее две линии по направлению к верхнему и нижнему векам. Закрась стрелку подводкой, фломастером или мягким карандашом. Для wow-эффекта сочетай черный с фиолетовым или изумрудным цветами. Или нарисуй обычную черную стрелку, а поверх нее проведи цветную линию.

Полный fashion

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Эти стрелки еще называют «во весь глаз». Их особенно любят визажисты таких модных показов, как Moschino, Dolce & Gabbana, Lanvin. Если ты захочешь нарисовать себе такие же, то помни, что не рекомендуется дополнять макияж глаз тенями — есть риск совершить самую большую ошибку в своей жизни.

Для создания более эффектного образа используй накладные ресницы, а также помаду темных цветов. Хочешь быть самой яркой? Тогда нарисуй стрелки во весь глаз цветной подводкой — красной, изумрудной, лазурной или желтой.