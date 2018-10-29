Жидкая помада, релакс-свеча и другие бьюти-новинки

Biotherm обновили антивозрастную линейку средств. Вернуть коже упругость и тонус обещают два продукта на основе красных водорослей, которые обеспечивают лифтинг-эффект. Сыворотка, рассчитанная на 28 дней, обладает суперлегкой текстурой и мгновенно впитывается, так как состоит из микрокапель — инновационная разработка марки. Вторая новинка — бархатистый питательный крем.

Помада-блеск для губ Laque Supreme​, Shu Uemura

Laque Supreme​ — насыщенный цвет и интенсивный блеск в одном флаконе. Тем, кому надоели матовые помады, понравится глянцевый финиш. ​Как бонус — специально разработанный аппликатор, оставляющий на губах тонкое равномерное покрытие. В палитре 16 цветов: от бежево-нюдовых до искристых сливовых.

Ароматическая свеча Clarins Basilic Patchouli

Ароматическая свеча — самый простой способ добавить дома уюта, что особенно актуально осенью. Clarins предлагают аромат на основе теплых древесных и свежих зеленых нот. За атмосферу домашнего сна отвечают эфирные масла пачулей, базилика, герани и шалфея.

Коллекция помад L’Absolu Rouge Drama Matte, Lancôme

В линию вошло 15 оттенков с бархатным финишем и кремовой текстурой. Здесь несколько оттенков красного, кораллового, розового и коричневого. Преобразились и флаконы, которые стали матовыми. Лицо новинки — давняя муза Lancôme Пенелопа Крус

Линия Kérastase Elixir Ultime

Знакомая гамма Elixir Ultime с маслами марулы и камелии обновилась. Теперь средства обещают еще больше блеска. Усовершенствовались формулы многофункционального масла, которое еще и придает волосам нежный аромат, двухфазное масло-спрей, шампунь-ванна, молочко и маска, которая спасет в осенний период самые сухие локоны.

Dark Lord By Kilian

Первый аромат Kilian с нотами ветивера. "Темный лорд" отличается стойкими аккордами кожи с акцентами жасмина, тягучими нотами рома и яркими оттенками бергамота и перца. В хорошем смысле мужественный и гурманский аромат, который захочется чувствовать на своем возлюбленном.