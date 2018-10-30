Бьюти-лайфхаки, способные сделать вас моложе

Как уже было доказано на практике, макияж способен омолаживать не хуже косметологии и пластической хирургии. Главное — знать секретные приемы визажистов и уметь их применять. О самых простых из них читайте подробнее в нашем материале!

Добавьте румян

Свежесть — первый признак молодости. Лицо с нежным румянцем всегда кажется моложе, чем выбеленная фарфоровая кожа. В возрастном макияже мы советуем отказаться от столь популярного контуринга и рисования острых скул. Хоть ваше лицо и станет выглядеть худее, но выделенная скуловая кость сделает общий вид осунувшимся и болезненным. То ли дело румяна! Этим бьюти-продуктом, кстати, тоже можно сделать контуринг: вместо вбивания румян на яблочки щек, растушуйте средства от середины лица в вискам. Вот и заветный лифтинг эффект достигнут!

Запомните еще одно простое правило нанесения: от природы краснеют не только щеки, а все лицо полностью, поэтому для достижения максимальной естественности кистью с остатками средства пройдитесь по кончику носа, вискам и подбородку.

Не бойтесь красной помады

Наконец-то времена советских предрассудков о вульгарной красной помаде прошли. Теперь этот яркий цвет носят даже юные 18 летние девушки. Красный универсален, ведь каждая сможет найти оттенок, который подойдет ее цветотипу: от ягодного до кораллового.

Особенно выйгрышно в повседневном макияже смотрятся полупрозрачные ягодные оттенки с влажным финишем: своим сиянием они способны освежить любой образ. Для вечернего выхода мы настоятельно советуем вам выбирать матовые текстуры: их стойкости можно только позавидовать. Они с легкостью переживут перекус, легкий ужин и бокал вина.

Сияющий акцент на глазах

Искрящийся яркий взгляд тоже обладает волшебным омолаживающим эффектом, поэтому забудьте о черных smoky eyes и графичных стрелках. Не стоит превращать свои глаза в два больших темных провала на лице. Вместо этого вооружитесь белым или светло-розовым карандашом: его нанесите на нижний внутренний контур — это поможет сделать глаза визуально больше. Светлый сияющий оттенок теней нанесите во внутренний уголок глаза. Тенями коричнево-телесного оттенка выделите складку веку для создания рельефа и устранения «нависшего века». На центр века также добавьте мерцающие тени, а межресничное пространство подчеркните коричневым карандашом.

Никакого матового финиша

В возрастном макияже старайтесь избегать текстур, которые оставляют глухой матовый финиш или дают эффект восковой маски на лице. Большая часть матовых средств обладает сухой текстурой и предназначена для кожи лица, склонной к жирности. Так как возрастная кожа предрасположена к сухости, то такие тональные средства в течение дня западают в морщинки и делают их более заметными. Лучшая альтернатива для возрастного макияжа — это тональные основы средней плотности с лифтинг или anti-age эффектом. Не забудьте добавить лицу сияния с помощью хайлайтера, так ваше вы будете выглядеть, будто спите по 15 часов в день. Консилер для зоны под глазами тоже лучше выбирать самый легкий со средней степень маскировки, ведь плотные текстуры хоть и скроют синяки под глазами, зато подчеркнут все мимические морщины.

Не забыли про брови?

Как бы это не было прискорбно, но многие женщины до сих пор пренебрегают макияжем бровей. Тренд на красивые, пушистые, а главное — естественные брови захватил бьюти-мир, и этому есть объективная причина: густые низкорасположенные брови визуально омолаживают лицо. Отложите подальше пинцет, вооружитесь карандашом, тенями и фиксирующим гелем для бровей. Постарайтесь не рисовать на лице абсолютно новые чужеродные брови, вместо этого придерживайтесь своей натуральной формы и помните, что у основания цвет волосков не должен быть таким же насыщенным, как и на кончиках бровей. В противном случае, ваш мейк-ап будет выглядеть неестественно. А как мы уже говорили, неестественность старит сильнее всего.