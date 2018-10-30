На пике моды: макияж для зубов

2018 год оказался крайне богат на странные, порой даже сумасшедшие, тренды. Бьюти-блогеры предлагали нам украшать блестками ягодицы и грудь, лепить на глаза стразы и даже «отращивать» волосы на ногтях. Но нет предела креативу. Теперь в моде разноцветные зубы.

На своих страницах в Instagram многие красавицы демонстрируют радужные, в прямом смысле слова, улыбки. Зубы девушек выкрашены в разные цвета. Оттенки, как советуют блогеры, можно подбирать в тон одежды или лаку для ногтей.

Начало необычному тренду положила фирма Chrom, выпустив оригинальный лак для зубов. По словам производителей необычной косметики, современная мода призывает людей выделяться из толпы. И почему, если девушки красят губы, глаза, волосы и ногти, они не могут изменить цвет зубов?

Разработчики лака для зубов утверждают, что он абсолютно безопасен для здоровья, держится на зубах в течение 24 часов, не стирается во время еды и легко удаляется при помощи обычной зубной пастой.