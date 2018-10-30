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Знаменитости, которые резко похудели и похорошели
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Знаменитости, которые резко похудели и похорошели 

Рамблер 14 минут назад
Люди, сбросившие вес, порой неузнаваемы: у них меняется не только фигура, но и черты лица. Особенно заметно, как меняется при похудении знаменитости, ведь за ними следят и их близкие, и фанаты.
1. Актриса Кирстен Элли. Кирстен была очень востребованной актрисой в восьмидесятые, а семейная комедия «Уж кто бы говорил» принесла ей статус суперзвезды. Элли никогда не страдала лишним весом, но в какой-то момент невероятно раздалась. Сама артистка объяснила это менопаузой. Предприняв несколько попыток похудеть Кирстен всё-таки добилась своего и стала выглядеть на десяток лет моложе.
2. Рэп-певица Мисси Эллиот. Мисси была кумиром подростков в конце двухтысячных, несмотря на внушительные габариты. В 2011 она рассказала, что тремя годами ранее у неё диагностировали аутоиммунное заболевание, ведущее к потере веса. Сейчас Эллиот выглядит заметно постройневшей и помолодевшей.
3. Актёр Джона Хилл начинал в подростковых комедиях в амплуа глуповатого толстяка. Но со временем он стал более придирчиво выбирать роли, нашёл диетолога и сильно похудел, превратившись в стильного парня.
Какие ещё знаменитости полностью преобразились, избавившись от лишних килограммов, смотрите в ролике.
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