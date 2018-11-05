5 способов применения горчицы в уходе за собой

Горчица — любимая многими людьми приправа, да и о лечебных свойствах ее тоже многие знают. А известно ли вам, что горчицу можно применять и для того, чтобы стать еще чуточку красивее?

Горчица вместо шампуня

Это натуральное средство можно с успехом применять в душе. Некоторые люди используют горчицу в качестве шампуня, отмечая, что волосы после нее становятся блестящими, послушными и быстрее растут.

Горчица в составе масок для волос

Чтобы укрепить волосы, вместо разрекламированных средств попробовать использовать маску для волос на основе горчицы. Для этого необходимо смешать 3 столовые ложки горчицы или горчичного порошка с двумя столовыми ложками оливкового масла (при желании можно использовать кокосовое), добавить немного кефира или яичный желток и чайную ложку сахара. Получившуюся смесь нанести на кожу головы и волосы (не затрагивая кончики) и оставить на 20 минут. По истечении указанного времени маску нужно смыть теплой водой и промыть волосы шампунем. Использовать рекомендуется 1 раз в неделю.

Горчица для кожи лица

Горчица весьма положительно воздействует и на кожу. Так, увлажнить и освежить лицо можно с помощью простой в изготовлении маски. Чайную ложку порошка горчицы надо смешать с 1 столовой ложкой молока, 1 чайной ложкой измельченных овсяных хлопьев, добавить 1\2 чайной ложки растительного масла, нанести на кожу лица и оставить на 15-20 минут для воздействия. Смыть теплой водой.

Содержащиеся в горчице антиоксиданты и витамин Е сделают кожу бархатистой, увлажненной и сияющей. Применять такую маску можно 1-2 раза в неделю.

Горчица поможет осветлить веснушки

Хотя россыпь «солнечных пятен» на лице давно не считают изъяном, некоторым дамам они категорически не нравятся. Менее заметными веснушки поможет сделать горчица. Достаточно смешать столовую ложку горчичного порошка со столовой ложкой меда и нанести на участки кожи, покрытые веснушками на 5-10 минут. Затем смесь смыть и нанести на лицо увлажняющий крем.

Горчица как средство от прыщей

Предотвратить появление прыщей обладателям жирной кожи поможет маска из горчичного порошка и молока. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Время воздействия маски 5-7 минут. По истечении времени смесь нужно тщательно смыть теплой водой.