Зачем женщины делали грудь плоской в Средние века

Средние века в Европе — эпоха, когда церковные каноны прямо влияют не только на дела государственные, но и на жизнь в семье, личную жизнь и даже… на моду. Католическая церковь объявила все телесное — греховным, а, следовательно, стыдным, которое следует как следует прятать и скрывать от посторонних взоров. Духовность отныне равнялась бестелесности и полному аскетизму. Женская грудь, как символ соблазнов и пороков, должна быть тщательно спрятана. И чем она была меньше, тем лучше.

В итальянском произведении 12 века «Комедии о трех девушках» есть такие слова, которые наглядно характеризуют вкусы и требования Средневековья:

«…Девушки груди свои нередко бинтом пеленают, Ибо для взгляда мужчин полная грудь не мила. Но не нуждалась в бинтах предо мною представшая дева — Грудь ее малой была в скромной своей полноте…»

Как понятно из этих строк, даже те, кто от природы обладал пышными формами, делали все возможное, чтобы не допустить груди вырасти до нормального для нее размера. Бинтование верхней части туловища — далеко не все варварские ритуалы, которые надлежало производить женщине.

Само платье было сконструировано таким образом, что лиф застегивался наглухо и был очень тесным, плотно прилегающим к телу. Позднее появился специальный корсет — туго зашнурованный лиф, не позволяющий железистой ткани нормально сформироваться.

Любое публичное изображение женской груди признавалось диким и греховным. Так могли изображать только отвратительных ведьм. Грудь их была отвисшей, отталкивающей. Если обратиться на изображения Богоматери и младенца Христа периода Средневековья, можно увидеть, что на тех редких картинах, где грудь ее обнажена, есть лишь намек на молочную железу.

Вот отрывок из романа «Имя Розы», написанного итальянским ученым и специалистом по средневековой эстетике Умберто Эко

«…н указал на маленькие груди Приснодевы, высоко и туго затянутые корсажем, завязками которого играли ручонки Младенца: «Видишь? Те же сосцы пригожи, что выпирают не сильно, полны, в меру упруги, но не колышутся дерзко, а возвышаются еле, воздеты, однако не сжаты…».

И даже в произведениях Петрарки можно встретить «модные тенденции» Средневековья: «…Они должны быть небольшими, белыми, круглыми, как яблоки, упругими…»

Помимо лифов и бинтования применялись и еще более варварские методы уменьшения размеров молочной железы. Особенно распространены они были в Испании, которая долгое время, вплоть до середины 17 века, находилась под сильнейшим влиянием католической церкви. Здесь совсем маленьким девочкам, дабы остановить рост груди, клали на грудь тяжелые свинцовые пластины. Шею же следовало прятать за огромным многослойным воротником.

Правда, в других странах, уже с начала-середины 15 века начинается эпоха Ренессанса, и грудь, как символ Возрождения, жизни, всего живого и естественного, начинает стремительно обнажаться.