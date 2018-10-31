Странные факты о девушках, оказавшиеся правдой

Вам кажется, что вы знаете о женщинах всё? Тогда пришло время удивиться. Вот несколько фактов о представительницах прекрасной половины человечества, которые кажутся странными, но на самом деле правдивы.

1. Дамы с пышным телосложением более лояльны к себе, в том числе в интимной обстановке с мужчинами. В спальне они более раскованы и готовы к экспериментам.

2. Обувь на каблуке изначально была мужским приоритетом. Высокие каблуки обожал французский король Людовик XIV, потому что они возвышали его над прочими людьми. А вот женщины начали носить каблуки, чтобы казаться более мужественными.

3. Считается, что блондинки обладают меньшим интеллектом, чем брюнетки. Многочисленные исследования доказали, что в реальности цвет волос никак не влияет на интеллект.

4. Пластика груди — одна из самых распространённых пластических операций. Считается, что сегодня в мире живёт примерно 20 000 000 женщин с имплантами в груди.

5. Выбор наряда — особая проблема для каждой красавицы. Дамы тратят часы, подбирая одежду для прогулок или костюм для свидания. Плодсчитано, что в среднем женщина тратит год жизни, выбирая, что ей сегодня надеть.