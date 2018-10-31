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Странные факты о девушках, оказавшиеся правдой
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Странные факты о девушках, оказавшиеся правдой 

Рамблер 1 час назад
Вам кажется, что вы знаете о женщинах всё? Тогда пришло время удивиться. Вот несколько фактов о представительницах прекрасной половины человечества, которые кажутся странными, но на самом деле правдивы.
1. Дамы с пышным телосложением более лояльны к себе, в том числе в интимной обстановке с мужчинами. В спальне они более раскованы и готовы к экспериментам.
2. Обувь на каблуке изначально была мужским приоритетом. Высокие каблуки обожал французский король Людовик XIV, потому что они возвышали его над прочими людьми. А вот женщины начали носить каблуки, чтобы казаться более мужественными.
3. Считается, что блондинки обладают меньшим интеллектом, чем брюнетки. Многочисленные исследования доказали, что в реальности цвет волос никак не влияет на интеллект.
4. Пластика груди — одна из самых распространённых пластических операций. Считается, что сегодня в мире живёт примерно 20 000 000 женщин с имплантами в груди.
5. Выбор наряда — особая проблема для каждой красавицы. Дамы тратят часы, подбирая одежду для прогулок или костюм для свидания. Плодсчитано, что в среднем женщина тратит год жизни, выбирая, что ей сегодня надеть.
Женский форум
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