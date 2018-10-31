Девушка уменьшила грудь, чтобы ее слушали

Девушка уменьшила грудь, чтобы ее внимательнее слушали

Журналистка и телеведущая Нати Йота уменьшила грудь, чтобы зрители "смотрели ей в глаза и слушали, что она говорит".

24-летняя аргентинка работает на испанском канале ESPN спортивным репортером и утверждает, что большая грудь стала для нее настоящей проблемой — зрители не воспринимали ее всерьез. Поэтому Нати решилась на пластическую операцию по уменьшению груди.

У девушки много фанатов: одних только подписчиков в Instagram-блоге — больше миллиона. Йота считает, что большая часть из них появилась именно благодаря ее привлекательной внешности. Однако Нати не хочет, чтобы ее красота и формы хоть как-то влияли на любимую работу.

"Я бы хотела, чтобы зрители смотрели мне в глаза и слушали, что я говорю", — говорит Йота.

Подписчики узнали об операции по уменьшению груди из поста в Instagram-аккаунте девушки. Она выложила себя в бинтах и шутливо прокомментировала кадр:

"Когда расстраиваешься, что вчера уменьшил грудь, и понятия не имеешь, как жить без нее дальше".

На днях Нати Йота рассказала британскому изданию The Mirror, что в школьные годы ее грудь начала расти не сразу, и одноклассники дразнили девушку "плоскогрудой". Когда же грудь наконец выросла, одноклассники решили, что она слишком большая, и продолжили издеваться над Нати. Кроме того, с возрастом девушка все чаще стала чувствовать боли в пояснице, которые вызывала тяжелая грудь.