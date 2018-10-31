5 способов увеличить губы без операций

О безопасных способах, которые придадут губам объем, рассказывает Елена Каркукли, учредитель Международной академии фейсфитнеса, автор онлайн-курса «Фейсфитнес: идеальное лицо за 10 минут в день» на Talentsy.ru.

Скрабируйте

Используйте скраб для губ раз в две недели — это станет хорошей профилактикой сухости и старения. Прилив крови к губам провоцирует их визуальное увеличение, а после скраба помада ляжет ровно и гладко. Рекомендуем делать натуральный домашний скраб из молотого кофе, овсяных хлопьев или сахара. Смешивайте эксфолиант с любым косметическим маслом, например кокосовым или авокадо. Аккуратно массируйте губы, не втирая скраб со всей силой. После процедуры оставьте состав на губах на пару минут — они впитают полезные вещества. Увлажните губы гигиеничкой.

Используйте зубную щетку

Попробуйте давний проверенный метод — растирайте губы сухой зубной щеткой с мягкой щетиной. Завершите процесс, как только почувствуете тепло в губах. Купите отдельную щетку и не пользуйтесь той, которой чистите зубы. После процедуры увлажните губы гигиенической помадой или витаминизированным маслом.

Делайте массажи и компрессы

Помните про регулярность и делайте массаж каждый день: должен сработать накопительный эффект. Попробуйте завернуть кубик льда в ткань и массировать губы пару минут — холод стимулирует циркуляцию крови. Затем сделайте контрастный массаж: смочите ткань в горячей воде и прикладывайте к губам, чередуя с кубиком льда. Распаренные губы разминайте пальцами от краев к середине, сжимая и раскатывая уголки. Если делать это каждый день перед сном, эффект будет заметен уже через пару недель.

Занимайтесь фейсфитнесом

Старайтесь ежедневно хотя бы 10–15 минут тратить на упражнения для лица. С их помощью вы снимете мышечные зажимы, отдельные участки лица и губы расслабятся. Попробуйте экспресс-метод — аккуратно прикусывайте губы пару минут. Это ускорит приток крови к губам, за счет чего они станут пухлее.

Пробуйте разогревающие средства

Смешайте кокосовое или оливковое масло с парой капель эфирного масла мяты или перца. Нанесите состав на губы, оставьте на пару минут. Если почувствуете сильное жжение — смойте раствор водой. Не дожидайтесь, пока губы слишком «согреются» — вы можете передержать средство, что спровоцирует ожог.

Наносите «покалывающий» блеск

Выбирайте средства для губ с экстрактом перца или ментола. Такие блески провоцируют усиленную циркуляцию крови, благодаря чему губы немного припухают. Иногда блески вызывают ощущение покалывания или холода — это нормальная реакция. Глянцевые блески выглядят эффектно и также визуально увеличивают губы за счет отражения света.