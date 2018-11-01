Талия тоньше листа бумаги: новый флешмоб

Китай захватил новый челлендж, который называется Challenge A4 Waist ("Талия А4 челлендж"). Китаянки демонстрируют, что их талия уже, чем лист А4 в ширину. В этом и заключается вся суть этого флешмоба.

Надо отметить, что ширина листа А4 — 21см. Это делает тренд опасным для здоровья. Узкая талия всегда была эталоном красоты, но, также известны случаи, когда в погоне за идеальными формами девушки слишком сильно пережимали свое тело корсетами и падали в обморок.

Этот челлендж стал популярен в феврале 2018 года. Все началось с китайской социальной сети Weibo. Сейчас девушки соревнуются за звание обладательницы самой узкой талии не только в Китае, но и в других странах Азии. Нашлись и те, кому не понравилась данная тенденция. Пользователи отмечают, что такой флешмоб смотрится нереалистично.

Weibo

Один из пользователей накрыл листом А4 своего кота, чтобы доказать, насколько абсурдным является этот челлендж.

Многие пострадали, участвуя в этом флешмобе.