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Талия тоньше листа бумаги: новый флешмоб
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Талия тоньше листа бумаги: новый флешмоб 

Рамблер 1 час назад
Фото: Weibo
Китай захватил новый челлендж, который называется Challenge A4 Waist ("Талия А4 челлендж"). Китаянки демонстрируют, что их талия уже, чем лист А4 в ширину. В этом и заключается вся суть этого флешмоба.
Надо отметить, что ширина листа А4 — 21см. Это делает тренд опасным для здоровья. Узкая талия всегда была эталоном красоты, но, также известны случаи, когда в погоне за идеальными формами девушки слишком сильно пережимали свое тело корсетами и падали в обморок.
Этот челлендж стал популярен в феврале 2018 года. Все началось с китайской социальной сети Weibo. Сейчас девушки соревнуются за звание обладательницы самой узкой талии не только в Китае, но и в других странах Азии. Нашлись и те, кому не понравилась данная тенденция. Пользователи отмечают, что такой флешмоб смотрится нереалистично.
Weibo
Один из пользователей накрыл листом А4 своего кота, чтобы доказать, насколько абсурдным является этот челлендж.
Это не единственный опасный флешмоб, который появлялся в Сети. До этого был популярен Kiki challenge.
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Ехху, я решила пройтись по челленджам, хоть я далеко не танцор, но заряжаю вас позитивом😀 ставь 5 лайков на мои последние фото. И прямо здесь под этим постом пиши слово «круто» по буквам, так чтобы вас никто не перебил, я отправлю вам бонус на карточку🔥 Смотреть со звуком! К Р У Т О. ❌СТОП❌ Выбираю @_ulyana_24 она смогла написать😊! Ребят, было очень много людей которые писали ОТУРК😄 это вам подсказка для следующего раза. #катринка_видео

Публикация от  Мама-блог Klimova Katrinka (@katrinka_family)

В погоне за популярностью, люди буквально выпрыгивали из машины и танцевали рядом под песню Drake — In my feelings, пока автомобиль ехал. К сожалению, это не всегда заканчивалось удачно.
Многие пострадали, участвуя в этом флешмобе.
Женский форум
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