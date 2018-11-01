7 незаменимых средств для кожи на осень

Основные проблемы кожи осенью — обезвоживание и сухость, а резкие перепады погоды в сочетании с центральным отоплением уж точно не облегчают ей задачи. Какие средства призвать на помощь, чтобы обеспечить коже достойный уход?

Освежающий спрей для лица Cactus Flower & Tibetan Ginseng Hydrating Mist, Kiehl's

1 400 руб.

Богатому аминокислотами кактусу не привыкать бороться с засухой, а тибетский женьшень в составе спрея относится к разряду адаптогенов — проще говоря, помогает коже преодолеть стресс без серьезных последствий. Что важно, средство можно наносить и поверх макияжа: оно не оставляет липкой пленки на лице, моментально впитываясь. Несколько пшиков — и ощущение прохлады и свежести в окружении беспощадно горячих батарей обеспечено.

Ночная маска для лица Aquasource Everplump Night, Biotherm

от 2 199 руб.

От скрабов осенью лучше воздержаться, а вот питательные маски — наше все. Увесистая стеклянная баночка с плотным темно-синим гелем Biotherm в этом деле безусловный фаворит: экстракт водорослей удерживает влагу в коже, заживляет прыщики, стимулирует выработку коллагена и ускоряет внутриклеточный обмен веществ. От вас требуется только «забыть» маску на лице на всю ночь, а утром проснуться как после спа-программы.

Бальзам для губ Baume Lèvres Ultra-Nourrissant Rêve de Miel, NUXE

1 025 руб.

Бестселлер французской марки бывает непросто добыть из-за вечного солд-аута, но он того стоит: бальзам на основе воска и масла карите восстановит шелушащиеся губы за одну-две ночи, а еще его можно использовать в качестве праймера для стойких матовых помад. Помимо прочего, Rêve de Miel обладает приятным цитрусово-медовым ароматом, а благодаря густой консистенции и небольшому расходу 15-граммовой упаковки легко хватит на год.

Увлажняющий крем для сухой и очень сухой кожи лица и тела, CeraVe

334 руб.

Бюджетная находка для обладателей чувствительной и атопичной кожи. Крем обладает плотной текстурой, но при этом легко и быстро впитывается: его можно использовать в качестве основы под макияж и не бояться, что поры забьются. Фишка CeraVe — церамиды 1, 3 и 6-II: они поддерживают собственный гидролипидный баланс в коже и заживляют ее поврежденные участки. Аллергикам продукт тоже подойдет, в составе нет парабенов, сульфатов и отдушек.

Крем-сыворотка Magnesium Ascorbyl Phosphate 10%, The Ordinary

1 400 руб.

Как и предыдущий вариант, сыворотка The Ordinary нацелена на обладательниц чувствительной кожи. Ударный комплекс из азелаиновой кислоты, ниацинамида (водорастворимый витамин B3), магнезии витамина С и альфа-арбутина стимулирует синтез коллагена и препятствует потере влаги, а также осветляет кожу и отлично борется с пигментацией (что, согласитесь, после сезона отпусков и богатых ультрафиолетом летних месяцев немаловажно). Главное — нанести на лицо увлажняющий крем перед использованием данного средства.

Крем-сыворотка для лица Liquid Gold, Stratia

$24 (≈1 570 руб.)

Название «Жидкое золото» не просто маркетинговый ход: холестерол, жирные кислоты и керамиды в составе сыворотки восстанавливают кожный барьер, а ниацинамид улучшает ее эластичность, выравнивает цвет и текстуру. Кроме того, он борется с возрастными пятнами и акне, так что это в своем роде универсальное средство, даже для очень жирной и проблемной кожи. У него лишь один минус: марка Stratia пока официально не представлена в России, но ничто не мешает заказать их продукцию на официальном сайте. Доставка обойдется в 10 долларов.

Смываемый кондиционер для тела, Nivea

от 294 руб.

Если нет сил, времени или желания на полноценный уход (или если вы просто забываете про крем для тела), без этой штуки никуда. Достаточно нанести кондиционер на влажную кожу перед тем, как вылезать из душа, или сразу после — и вуаля! До скрипа средство не смывается за счет минерального масла в составе: оно образует невидимую пленку, благодаря чему помогает коже удерживать влагу, а миндальное масло придает коже упругость и эластичность. Приятный аромат, экономичный расход — а что еще нужно?