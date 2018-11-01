Когда стали цениться пухлые губы у женщин

По мнению зарубежных и отечественных пластических хирургов, современная мода на пухлые губы появилась в начале нулевых и сейчас этот тренд уже начал терять свою актуальность.

Об этнических особенностях данного предпочтения можно говорить лишь, рассматривая период до распространения индустрии массмедиа (начало ХХ века), оказавшей ключевое влияние на популяризацию этого феномена.

С чего все начиналось

Некоторые исследователи полноты губ в социокультурном контексте эпохи (в частности, обозреватель BBC Future Дэвид Робсон), припоминают даже трактат Аристотеля и его учеников, в котором те обличали обладателей чувственных полных губ в наличии, мягко говоря, низких умственных способностей. А людей с тонкими губами античные философы назвали «гордыми, как львы».

Практикующий дерматовенеролог и косметолог, кандидат медицинских наук, научный консультант московского НОЦ «Эксперт» Мария Ширшакова в одной из своих научных работ пишет, что мода на пухлые губы возникла еще до нашей эры. Еще древние египтянки старались подражать Нефертити с ее «умеренно полными, четко очерченными губами». В Древнем Египте женщины стремились подчеркивать форму губ темным цветом косметики того времени, придавая им большую чувственность.

У свободолюбивых французов XIII века было трепетное отношение к пухлым женским губам как к непременному атрибуту женской красоты. Один из авторов «Романа о Розе» (он был написан двумя средневековыми сочинителями Гийомом де Лоррисом и Жаном де Мёном в первой и второй половине XIII века) с восхищением повествует о «маленьком ротике с пухлыми алыми губами» своей возлюбленной. Во Франции того времени пухлые губы подчеркивали исключительную красоту их обладательницы.

Затем наступил долгий период закрепощения подобного проявления женской сексуальности. Во времена эпохи Возрождения мастера-живописцы, такие как Корреджо и Вай Эйк, изображали аскетично тонкие губы натурщиц. Все плотские отношения тогда в Европе считались «грязными» и любое публичное проявление чувственности осуждалось.

Макс Фактор и его «бутон розы»

Марлен Дитрих. «Революция губ» произошла в первой половине ХХ века, и один из ее пионеров — выходец из России Максимилиан Факторович (всемирно известный Max Factor). Именно он ввел в моду форму губ, получившую название «бутон розы». Как пишет Ширшакова, эти и другие популярные вариации женских уст десятилетиями, до начала Второй Мировой войны, подчеркивали неприступность их обладательниц, и этот имидж усиливался тиражированием кинематографических образов популярных актрис — Греты Гарбо

Полнота вернулась после войны

По мнению отечественных и зарубежных ученых, мода на полные чувственные губы вернулась (в том числе, и в мировой кинематограф) после окончания Второй Мировой войны вследствие того, что на тот момент образ женщины-вамп перестал быть актуальным: война значительно сократила количество мужчин, и представителей сильной половины человечества дамы стремились привлечь любыми «выдающимися» формами. Мерлин Монро (урожденная Норма Джин Бейкер) со своими пухлыми губами полностью соответствовала новым требованиям времени.

Ким Бейсингер… Впоследствии имидж красавиц с пухлыми чувственными губами успешно друг за другом поддерживали коллеги Монро Бриджит Бардо, Миа Фэрроу

Эпоха пластики

Как говорил в свое время российский историк моды Александр Васильев , с наступлением 90-х годов эталоном красоты стали считать афроамериканку с пухлыми губами Наоми Кемпбелл — она задала тон современной моде именно на такую форму лица. Опыты с введением силикона для увеличения формы губ за рубежом предпринимались и ранее, но в нулевых эта практика получила массовое распространение, распространившись по всему миру.

Как свидетельствуют результаты социологических исследований, в понятии современной женщины красивые губы — прежде всего полные, они придают уверенности в себе, свидетельствуют о личной и социальной состоятельности. Вместе с тем, отечественная и зарубежная пресса изобилует массой примеров неуместного применения пластики губ с целью их увеличения — внешность человека после таких операций зачастую менялась настолько, что пациента трудно было узнать.