Знаменитости, получившие красоту от стоматологов

Голливудская улыбка — символ не только дружелюбия, но и статуса, недаром обзавестись рядом идеально ровных жемчужно-белых зубов стремятся все обеспеченные люди. Мало кому такие зубы достаются от рождения, большинству всё-таки приходится прибегать к услугам стоматологов. Удивительно, но красивая улыбка действительно меняет лицо, а кому-то, возможно, и в самом деле помогла стать звездой. Например, глядя на фотографии начинающего артиста Тома Круза сложно даже думать о том, в кого превратится этот парень с кривыми зубами через десяток лет. Стоматолог сотворил с Томом настоящее чудо, подарив ему не только привлекательность, но и счастливый билет в Голливуд. А какие ещё знаменитости не пожалели денег на хорошего дантиста?

Взгляните на эти фото и убедитесь, что кое-какие селебрити после визита в стоматологический кабинет полностью преобразились.

1. Актёр Том Круз.

3. Актёр Николас Кейдж.

4. Поп-дива Мадонна.