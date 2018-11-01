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Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
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Знаменитости, получившие красоту от стоматологов 

Рамблер 2 часа назад
Голливудская улыбка — символ не только дружелюбия, но и статуса, недаром обзавестись рядом идеально ровных жемчужно-белых зубов стремятся все обеспеченные люди. Мало кому такие зубы достаются от рождения, большинству всё-таки приходится прибегать к услугам стоматологов. Удивительно, но красивая улыбка действительно меняет лицо, а кому-то, возможно, и в самом деле помогла стать звездой. Например, глядя на фотографии начинающего артиста Тома Круза сложно даже думать о том, в кого превратится этот парень с кривыми зубами через десяток лет. Стоматолог сотворил с Томом настоящее чудо, подарив ему не только привлекательность, но и счастливый билет в Голливуд. А какие ещё знаменитости не пожалели денег на хорошего дантиста?
Взгляните на эти фото и убедитесь, что кое-какие селебрити после визита в стоматологический кабинет полностью преобразились.
1. Актёр Том Круз.
2. Актриса Деми Мур.
3. Актёр Николас Кейдж.
4. Поп-дива Мадонна.
5. Актёр Зак Эфрон.
6. Футболист Криштиану Роналду.
7. Экс-футболист и модель Дэвид Бекхэм.
8. Экс-певица и модельер Виктория Бекхэм.
9. Актриса и певица Майли Сайрус.
10. Актриса Эмма Уотсон.
Женский форум
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