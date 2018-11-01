Раскрыт секрет идеального селфи

Британский фотограф Джон Годин (John Godwin), который специализируется на портретах знаменитостей, подобрал идеальный ракурс для каждой формы лица. Об этом сообщает Daily Mail.

Обладателям «квадратной» формы рекомендовали избегать положения анфас: им ледует повернуться к камере более фотогеничной стороной и улыбнуться. Улыбка приподнимет щеки и сделает лицо круглее.

Людям с сердцевидным лицом (заостренный подбородок и широкий лоб) посоветовали улыбнуться и слегка поднять голову вверх: такое положение подчеркнет скулы.

Те, чье лицо имеет вытянутую форму, добьются наиболее выигрышного ракурса легким наклоном головы назад и позой вполоборота к камере. Эта позиция уменьшит лоб и сделает акцент на линию челюсти.

Круглолицым людям, напротив, фотограф рекомендовал немного наклонить голову вниз. Такая позиция визуально заострит лицо. Кроме того, улыбаясь, стоит приоткрыть рот: это изменит пропорции лица и «вытянет» его.

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