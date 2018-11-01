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Раскрыт секрет идеального селфи
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Раскрыт секрет идеального селфи 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Британский фотограф Джон Годин (John Godwin), который специализируется на портретах знаменитостей, подобрал идеальный ракурс для каждой формы лица. Об этом сообщает Daily Mail.
Обладателям «квадратной» формы рекомендовали избегать положения анфас: им ледует повернуться к камере более фотогеничной стороной и улыбнуться. Улыбка приподнимет щеки и сделает лицо круглее.
Людям с сердцевидным лицом (заостренный подбородок и широкий лоб) посоветовали улыбнуться и слегка поднять голову вверх: такое положение подчеркнет скулы.
Те, чье лицо имеет вытянутую форму, добьются наиболее выигрышного ракурса легким наклоном головы назад и позой вполоборота к камере. Эта позиция уменьшит лоб и сделает акцент на линию челюсти.
Круглолицым людям, напротив, фотограф рекомендовал немного наклонить голову вниз. Такая позиция визуально заострит лицо. Кроме того, улыбаясь, стоит приоткрыть рот: это изменит пропорции лица и «вытянет» его.
В августе российский профессиональный фотограф Катерина Матусова объяснила девушкам, какие позы необходимо принимать, чтобы удачно получаться на фотографиях.
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