Бьюти-тренды Хэллоуина, которые всегда в моде

Только что отгремели вечеринки в честь Хэллоуина, на которых принято появляться в экстравагантном виде, однако броские наряды и яркий макияж никогда не выйдут из моды. Тем, кто не желает выглядеть блёкло, стоит взять на вооружение некоторые приёмы «ужасных» вечеринок.

1. К Хэллоуину можно подобрать не только устрашающий наряд, но и что-то менее пугающее. Модницам, предпочитающим нежные и романтические цвета, не лишним будет присмотреться к нарядам культовой героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу . Сложно не согласиться с тем, что некоторые её повседневные костюмы вполне сошли бы за вещички из костюмерной театра ужасов.

2. «Космический» макияж отлично впишется в атмосферу праздника, но и в обычной жизни кое-какие приёмы пригодятся. Фиолетовые, синие, розовые тени, светлая подводка и помада с металлическим блеском подойдут для похода в клуб, а если использовать менее насыщенные тона и не злоупотреблять мейк-апом, то такой вариант будет неплохо смотреться и в менее торжественной обстановке.

3. Ещё один замечательный образ — принцесса Диснея. Он подойдёт девушкам, которые не хотят быть злодейками. Роскошное вечернее платье, как у Золушки, или открытый костюм в восточном стиле, как у Жасмин, и броский макияж, акцентирующий глаза, — удобный способ выделиться на Хэллоуин. Да и в обычной жизни он будет кстати, разумеется, если наряд будет более сдержанным и закрытым.

И ещё о нескольких модных трендах Хэллоуина узнайте из ролика.