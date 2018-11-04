Как красить губы в этом сезоне

Говорят, что губы — главное женское оружие, неприкрытое одеждой. Важно не только то, что они произносят, но и то, как при этом выглядят. Для красоты губ по стандарту нужны три вещи: правильный уход, макияж и, конечно же, улыбка.

Наши губы не существуют в отрыве от мира и подвержены многим веяниям моды. По запросу времени и тенденций, женщины рисовали себе кукольные губы-бантики, нещадно замазывали их тональным кремом и создавали эффект "зацелованных губ".

Ксения Полуляхова, стилист центра красоты и здоровья «Этисэль», помогла нам разобраться с тем, как накрасить губы в этом сезоне, чтобы макияж соответствовал актуальным трендам.

На прошедших этой осенью модных показах было множество вариаций макияжа губ в темных ягодных оттенках. Вне зависимости от времени суток и формата мероприятия, все бордовые, фиолетовые, насыщенные темно-сливовые оттенки будут выглядеть уместно и стильно.

до нанесения помады используйте легкий скраб и увлажняющие средства. Они должны как следует впитаться, чтобы помада не растеклась.

для придания губам нужной формы воспользуйтесь консилером или тональной основой, а после нарисуйте необходимый контур губ карандашом и немного растушуйте, чтобы сделать макияж более стойким. Также важно не забывать про блеск. Времена матовых текстур уходят, вновь уступая место глянцу. Здесь важно учесть несколько деталей:

Если вы, на волне матового макияжа, скупили все доступные матовые помады и не собираетесь возвращаться к блеску, то и здесь стоит знать о некоторых уловках и хитростях.

Матовые текстуры более стойкие и нуждаются в более точном использовании, чтобы тщательно прокрасить каждый миллиметр — достаточно просто улыбнуться.

Еще одна хитрость: наносите глянцевый блеск поверх любимого оттенка матовой помады. Таким образом, можно не только сделать цвет более стойким, добавив ему яркости, но и визуально увеличить губы.

Для того, чтобы добиться желаемого результата, и получить на выходе действительно соблазнительно-красивые губы, за ними необходимо ежедневно ухаживать, используя различные скрабы, увлажняющие и питательные средства, сыворотки, бальзамы.