Чувственный образ: секреты макияжа Моники Беллуччи

Без Моники Беллуччи не обходится ни один рейтинг самых красивых и сексуальных женщин мира. Итальянская актриса поражает своей женственностью и красотой. Редакция Passion.ru раскрывает секреты макияжа Моники Беллуччи: как выглядеть также потрясающе читайте в нашем материале!

Естественные тон

Любой макияж, конечно, начинается с тона. Моника Беллуччи предпочитает естественность и натуральность. Звезда считает, что обилие косметики делает лица многих женщин "пластмассовыми", а красота не имеет смысла, если она ненатуральна. Для Моники Беллуччи главное условие в макияже, чтобы кожа дышала. Тяжелый контуринг и большое количество пудры — точно не любимые бьюти-приемы актрисы.

Итальянская красотка предпочитает тонкий слой тонального или СС крема, которые будут легко и натурально смотреться. Естественность — главный залог женственности и настоящей красоты.

Подчеркнутое нижнее веко

Моника Беллуччи обладательница красивых карих глаз, которые она искусно подчеркивает в своем макияже. Звезда подводит и нижнюю и верхнюю слизистую века черным карандашом. В арсенале знаменитой итальянки также тени темных оттенков, растушевав которые, она подводит нижнее веко.

Конечно, далеко не всем идет такая техника макияжа глаз с черным карандашом, поэтому попробуйте второй вариант с коричневыми тенями. Визуально вы не сузите глаза, как это может произойти в случае с каялом, а, наоборот, сделаете их более выразительными. Экспериментируйте с интенсивностью цвета и растушевкой, если захотите сделать макияж более спокойным повседневным или завораживающим вечерним.

Красная помада

В одном из интервью Моника Беллуччи рассказывала, что ее бабушка выбирала яркий красный цвет губ даже для похода в церковь. Видимо, любовь к красной помаде в ее семье передается по наследству. Актриса считает, что алый цвет губ — это женственно и естественно. Моника Беллуччи выбирает различные оттенки, которые лучшего всего подчеркивают ее внешность. Однако, у каждой девушки своя идеальная красная помада, подходящая по цветотипу.

Так, блондинкам со светлой кожей хорошо подойдут ягодные оттенки, а также морковно-красный, который поможет выгодно подчеркнуть внешность. Шатенкам следует обратить внимание на классический ярко-красный тон, томатный, алый или коралловый. Для кареглазых брюнеток отличным вариантом станет винные, вишневые или бордовые оттенки, а рыжим девушкам подойдет красно-розовый цвет помады. Смотрите нашу подборку красных помад и выбирайте, что подходит именно вам.

Румяна темных оттенков

Как уже было сказано, Моника Беллуччи сторонница естественности: тяжелый контуринг звезда с легкостью заменяет легкими румянами правильных оттенков. Чтобы подчеркнуть скулы Моника Беллуччи выбирает темно-розовые румяна, которые делают ее лицо еще более выразительным. Для придания легкого румянца актриса использует более светлые тона розового.

В интервью знаменитость всегда подчеркивает свою любовь к солнцу и красивому загару. Однако, хоть Моника Беллуччи из солнечной Италии: ей не всегда выпадает возможность принять солнечные ванны и заполучить естественный смуглый цвет кожи, но правильное нанесение темных румян помогает лицу выглядеть будто поцелованным солнцем. Чтобы выглядеть ваше лицо выглядело свежим и загорелым, обязательно попробуйте метод Моники Беллуччи, а средства в подборке вам в этом непременно помогут.

Растушеванные стрелки

Знаменитые растушеванные стрелки Моники Беллуччи — уже ставший классикой макияж глаз для многих женщин. Темные тени, карандаш или подводка найдутся в каждой косметичке, и именно с помощью любого из этих средств можно создать выразительные стрелки а-ля Моника. Нанесите немного выбранного вами продукта на внешний уголок глаза и растушуйте края, растягивая к виску и внутреннего уголку. Если результат покажется слишком темным, можно повторно растушевать средство до оттенка, подходящего именно вашему образу. Такие стрелки станут отличным вариантом даже в повседневном макияже: они не будут смотреться слишком ярко и при этом красиво подчеркнут глаза.