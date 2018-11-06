Как отрастить густые брови

Густые и широкие брови а-ля Кара Делевинь — заветная мечта каждой девушки. Что же делать, если природа не наградила тебя таким даром? Редакция WMJ.ru предлагает несколько дельных советов, которые помогут заполучить брови мечты в самые сжатые сроки!

Найди первопричину

Думаешь, что брови у тебя плохо растут от природы? На самом деле это может быть совсем не так: на активность волосяных фолликулов влияют многие факторы, в том числе плохое питание, потеря волос, гормональные расстройства и стресс. Вполне возможно, что стоит только устранить одну из этих причин, и брови придут в норму.

Заранее предупредим: если у тебя есть шрамы и ожоги в области бровей, вероятность того, что они зарастут новыми волосками, крайне мала, ведь фолликулы в этих местах были повреждены.

Если у тебя с самого детства тонкие брови, не стоит ждать чудес, едва ли через две недели на их месте появятся густые заросли. Однако стоит только нормализовать питание, подобрать правильные средства и следовать нашим советам, и результат не заставит себя долго ждать.

Дай им время

Как мы уже сказали, чудес не бывает. Чтобы брови отросли до приемлемого состояния, нужно время — за несколько месяцев фолликулы проснутся и новые волоски появятся на свет. В сезон зимнего авитаминоза рекомендуем поддерживать рост волос специальными витаминными комплексами и добавками. Командная работа времени, правильного ухода и нужных средств — верный путь к соболиным бровям.

Не прикасайся к пинцету… совсем

Помимо времени, брови нуждаются в покое и бережном обращении. Прекрати мучать их пинцетом, если мечтаешь о густоте. После активного выщипывания фолликулы постепенно отмирают, а это значит, что новые волоски просто не появляются.

Именно поэтому бывшим любительницам бровей-ниточек придется немало поднапрячься, чтобы заставить брови расти активнее, ведь выщипывание — одна из главных причин плохого роста волос.

Попробуй сыворотки для роста бровей

Активаторы фолликулов твои главные помощники в отращивании бровей. Ты можешь отдать предпочтение натуральным средствам — кокосовому, репейному, розмариновому или аргановому маслам.

Их лучше всего втирать в область бровей на ночь. Активаторы ты также можешь найти и у различных косметических брендов. В средства производители обычно добавляют все те же масла, витамины и прочие полезные ингредиенты для улучшения среды, в которой живут волоски и фолликулы.

Следи за своей бьюти-рутиной

Казалось бы, безобидные ежедневные этапы бьюти-рутины могут отразиться на густоте бровей. К примеру, если ты часто скрабируешь лицо и задеваешь зону бровей, то это может вызвать усиленное выпадение волосков.

Спиртосодержащие продукты и тоники тоже негативно сказываются на росте: из-за спирта в составе кожа становится сухой, волоски не получают должного питания, а новые фолликулы в столь агрессивных условиях просто-напросто не получают необходимых питательных веществ и продолжают пребывать в пассивном состоянии.