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Чем живет самая красивая девушка на планете
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Чем живет самая красивая девушка на планете 

Lenta.ru 2 часа назад
В этом году на конкурсе «Мисс Земля» победу завоевала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen). Она, как и многие конкурсантки, приехала на Филиппины, где прошел финал, чтобы доказать, что обеспокоена состоянием окружающей среды и готова бороться за чистоту и гармонию во всем мире.
Девушка мечтала выиграть этот конкурс с 15 лет. В своем приветственном видео она показала свою родину — провинцию Бенче на юге Вьетнама, расположенную в дельте реки Меконг. Она приняла участие в экологическом проекте, призванном защитить это место и людей, жизнь которых зависит от этой водной артерии.
Конкурс проводится с 2001 года и традиционно продвигает идею ответственного отношения к планете. Его считают одним из самых престижных наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». В прошлом году королевой красоты стала Карен Ибаско с Филиппин.
Будни девушки, которая в ближайший год будет носить гордое звание красавицы всей планеты, — в галерее «Ленты.ру».
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