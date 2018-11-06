Чем живет самая красивая девушка на планете

В этом году на конкурсе «Мисс Земля» победу завоевала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen). Она, как и многие конкурсантки, приехала на Филиппины, где прошел финал, чтобы доказать, что обеспокоена состоянием окружающей среды и готова бороться за чистоту и гармонию во всем мире.

Девушка мечтала выиграть этот конкурс с 15 лет. В своем приветственном видео она показала свою родину — провинцию Бенче на юге Вьетнама, расположенную в дельте реки Меконг. Она приняла участие в экологическом проекте, призванном защитить это место и людей, жизнь которых зависит от этой водной артерии.

Конкурс проводится с 2001 года и традиционно продвигает идею ответственного отношения к планете. Его считают одним из самых престижных наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». В прошлом году королевой красоты стала Карен Ибаско с Филиппин.