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Модель плюс-сайз перед смертью побьет рекорды
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Модель плюс-сайз перед смертью побьет рекорды 

Anews 15 часов назад
Фото: Anews
Модель Лилит Сенобит из Азорских островов в Португалии решила набрать максимальный вес и попасть в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая толстая женщина в мире. В свои 26 лет девушка уже успела поправиться на 140 кг — для этого она ест гамбургеры и другую высококалорийную пищу.
Лилит родилась и выросла в бедности. Она часто голодала, поэтому когда на столе появлялась еда, Лилит сильно переедала. Из-за этого девушка страдала от чувства вины. Она считала еду роскошью, из-за чего в подростковом возрасте у нее появилось пищевое расстройство. Лилит перенесла анорексию и булимию в погоне за худобой.
Anews
Переломный момент случился в 2015 году: ей диагностировали печеночную энцефалопатию в терминальной стадии в результате почечной недостаточности с рождения. Этот диагноз был шоком, модель решила забыть о своих страхах и решила, что если конец неизбежен, то можно делать все, что пожелаешь. Лилит пожелала спокойно набирать вес и войти в историю как самая толстая женщина.
Anews
По мнению Лилит, люди не имеют никакого права осуждать ее за ожирение, которое якобы вредит здоровью, ведь она все равно скоро умрет. Также девушка утверждает, что у нее тысячи поклонников, поэтому никто не может называть ее некрасивой. Более того, в социальной сети Лилит часто выкладывает свои снимки. Подписчики платят ей за еду, а в обмен она записывает видео, где ест мороженые, выкладывает фото в белье.
Anews
«Нет никаких причин, по которым я должна худеть, — пишет Лилит, — Забота о здоровье? Я умру в ближайшие годы. Жизнь на государственные пособия? Я не получаю пособий. И говорить, что я должна похудеть, чтобы хорошо выглядеть, бесполезно — множество людей считают меня божественно красивой. Вы можете просто признать, что вам не нравятся толстые люди, но это не мои проблемы».
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