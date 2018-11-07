Модель плюс-сайз перед смертью побьет рекорды

Модель Лилит Сенобит из Азорских островов в Португалии решила набрать максимальный вес и попасть в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая толстая женщина в мире. В свои 26 лет девушка уже успела поправиться на 140 кг — для этого она ест гамбургеры и другую высококалорийную пищу.

Лилит родилась и выросла в бедности. Она часто голодала, поэтому когда на столе появлялась еда, Лилит сильно переедала. Из-за этого девушка страдала от чувства вины. Она считала еду роскошью, из-за чего в подростковом возрасте у нее появилось пищевое расстройство. Лилит перенесла анорексию и булимию в погоне за худобой.

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Переломный момент случился в 2015 году: ей диагностировали печеночную энцефалопатию в терминальной стадии в результате почечной недостаточности с рождения. Этот диагноз был шоком, модель решила забыть о своих страхах и решила, что если конец неизбежен, то можно делать все, что пожелаешь. Лилит пожелала спокойно набирать вес и войти в историю как самая толстая женщина.

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По мнению Лилит, люди не имеют никакого права осуждать ее за ожирение, которое якобы вредит здоровью, ведь она все равно скоро умрет. Также девушка утверждает, что у нее тысячи поклонников, поэтому никто не может называть ее некрасивой. Более того, в социальной сети Лилит часто выкладывает свои снимки. Подписчики платят ей за еду, а в обмен она записывает видео, где ест мороженые, выкладывает фото в белье.

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