5 идеальных оттенков помады для блондинок

Универсальной губной помады, которая идет всем блондинкам, не существует. В подборе важно учитывать множество разных факторов: оттенок самого блонда, цвет кожи и глаз. Выбираем подходящие цвета помады для блондинок на примерах!

Какая помада подходит блондинкам: базовые правила

Девушкам со светлым блондом идут яркие, «светящиеся» ярко-красные помады, которые делают образ сияющим.

Пепельный блонд идеально сочетается с темными винными помадами, добавляя образу романтики и загадочности.

Загорелым блондинкам с медовыми волосами и оливковой кожей подходят персиковые и коричные оттенки.

На каждый день блондинкам стоит отдавать предпочтение теплым оттенкам помады — кремовым, нежно-розовым и нюдовым.

Тон помады, который не идет практически всем блондинкам — это яркий и насыщенный фиолетовый. С ним нужно быть осторожнее, так как он придает волосам и коже не самый приятный оттенок. Но из этого правила, как и из любого другого, есть свои исключения.

Ярко-красный

Насыщенный, по‑настоящему красный цвет идеально подходит блондинкам со светлыми глазами, кожей и волосами. Не стесняйтесь выбирать матовые помады чистого, яркого оттенка. Такой цвет станет основой макияжа и вашей визитной карточкой. Чтобы нанести матовую помаду ровно, используйте карандаш для обозначения границ.

Винный

Роскошные оттенки дорогого мерло потрясающе смотрятся на девушках с платиновыми волосами и бледной кожей. Особенно эти винные тона подойдут для осеннего или зимнего макияжа. Примерьте разные варианты — от теплого винного до холодного. Блондинкам повезло, ведь им эти темные, сливовые оттенки идут больше всего!

Розовый

Какой еще цвет помады подходит блондинкам? Безусловно, это разные оттенки розового! В вашей косметичке должно быть как минимум две розовых помады — одна на каждый день и вторая, более яркая, «на выход». Если первая может быть почти прозрачной и максимально соответствующей цвету губ, то вторая пусть будет очень насыщенной. Обратите внимание на неоновые «барби» цвета.

Коричневый нюд

Еще один цвет, который превосходно смотрится на блондинках и идет практически всем. Он удачно дополнит драматичный макияж глаз smokey eyes, а также подчеркнет цвет теней. Особенно хорошо он будет смотреться в сочетании с загорелой кожей и медовым оттенком волос.

Персиковый коралл

Очень летний цвет, который также прекрасно будет сочетаться с загаром. Персиковые тона — еще один ответ на вопрос о том, какая помада подходит для блондинок. Благодаря этим нежным, теплым оттенкам губы будут казаться мягче и полнее. Сверху можно дополнительно нанести блеск для губ для создания большего объема.