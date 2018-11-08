Ещё
Фантастические иллюзии, созданные на лицах
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Любят только молодых и красивых»
«Любят только молодых и красивых»

Фантастические иллюзии, созданные на лицах 

Рамблер 5 часов назад
Вы считаете себя гуру макияжа, прекрасно владеете искусством нарисовать себе идеальное лицо и думаете, что достигли совершенства? Забудьте об этом. Хотя бы потому, что предела совершенству нет (и это прекрасно, не так ли?). И это доказывают удивительные работы жительницы Ванкувера Мими Чой, которая создает совершенно невероятные иллюзии на своем лице лишь при помощи макияжа.
По образованию Мими школьный учитель, но, как признается девушка, ее всегда интересовала сфера красоты. Следуя за мечтой, Мими начала заниматься изучением макияжа и освоила профессию визажиста.
Но и на этом неугомонная девушка не остановилась. Да, конечно, увлекательно делать людей красивыми, но еще более интересно окружающих удивлять.
Мысль нарисовать что-то необычное на собственном лице пришла Мими в канун Хеллоуина. Девушка взяла грим, кисти и создала свою первую иллюзию. С этого момента все и началось.
Мими создает невероятные сюрреалистические иллюзии на лицах с помощью макияжа и ее картины на лицах выглядят устрашающе реалистично. Визажист признается, что цели своей она достигла: ей хотелось приводить людей в восторг своими работами, одновременно пугая их.
Но останавливаться Мими не собирается. Девушка признается, что главный критик для ее — она сама. Каждый раз, создавая новую работу, Мими ставит себе цель победить саму себя. Кажется, ей это вполне удается. Листайте фотогалерею.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любят только молодых и красивых»44
Певицы с сомнительным талантом4
Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт
Как выглядят эталоны красоты в разных странах
Хамство Аллегровой возмутило поклонников1
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
01:42
Названо имя женщины года
Звёзды
11:06
Певицы с сомнительным талантом
Звёзды
01:23
Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт
Звёзды
10:06
Как выглядят эталоны красоты в разных странах
Красота
05:38
Кровожадные детки, которых отправили в тюрьму
Дети
05:22
Женщины Николая Еременко увиделись на похоронах
Звёзды Любовь
01:00
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение