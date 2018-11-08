Фантастические иллюзии, созданные на лицах

Вы считаете себя гуру макияжа, прекрасно владеете искусством нарисовать себе идеальное лицо и думаете, что достигли совершенства? Забудьте об этом. Хотя бы потому, что предела совершенству нет (и это прекрасно, не так ли?). И это доказывают удивительные работы жительницы Ванкувера Мими Чой, которая создает совершенно невероятные иллюзии на своем лице лишь при помощи макияжа.

По образованию Мими школьный учитель, но, как признается девушка, ее всегда интересовала сфера красоты. Следуя за мечтой, Мими начала заниматься изучением макияжа и освоила профессию визажиста.

Но и на этом неугомонная девушка не остановилась. Да, конечно, увлекательно делать людей красивыми, но еще более интересно окружающих удивлять.

Мысль нарисовать что-то необычное на собственном лице пришла Мими в канун Хеллоуина. Девушка взяла грим, кисти и создала свою первую иллюзию. С этого момента все и началось.

Мими создает невероятные сюрреалистические иллюзии на лицах с помощью макияжа и ее картины на лицах выглядят устрашающе реалистично. Визажист признается, что цели своей она достигла: ей хотелось приводить людей в восторг своими работами, одновременно пугая их.

Но останавливаться Мими не собирается. Девушка признается, что главный критик для ее — она сама. Каждый раз, создавая новую работу, Мими ставит себе цель победить саму себя. Кажется, ей это вполне удается. Листайте фотогалерею.