Вечерние привычки, которые вас старят

Ты делаешь эти вещи каждый вечер и даже не задумываешься о том, что каждая из них тебя старит. Откажись всего от четырех вечерних привычек, и ты будешь выглядеть и чувствовать себя моложе.

Человека старят не только прожитые годы, но и приобретенные привычки. Самые опасные ошибки совершаются по вечерам, необдуманные действия заставляют тебя выглядеть и ощущать себя старше. Откажись от этих вредных вечерних привычек, и результат тебя порадует.

Привычка спать лицом в подушку

Когда мы спим лицом вниз, гравитация делает свое дело. Наутро мы видим в зеркале опухшие и отекшие глаза, это не что иное, как скопившаяся за ночь жидкость. Привычка постоянно спать лицом в подушку со временем лишает кожу коллагена, на ней появляются морщины. Приучи себя спать на спине, это полезно не только для лица, но и для позвоночника. Также не помешает задуматься о качестве подушек и наволочек.

Привычка не умываться на ночь

Очищение кожи лица перед сном — это обязательная процедура, даже если ты принимал душ пару часов назад. Очищающие средства освобождают кожу от скопившихся за день загрязнений, а отшелушивающие — от ороговевших клеток кожи. Ежедневное очищение очистит поры и подготовит кожу к ночной регенерации, чем лучше кожа будет обновляться, тем позднее на ней отразится возраст. Особенно важно качественно умываться обладателям жирной кожи, им нужно производить очищение не только на ночь, но и по необходимости в течение дня.

Привычка использовать тонну косметики

В использовании косметических средств нужна умеренность, даже если это косметика для ухода за кожей. Использование большого количества продуктов не позволяет понять, какой из них идет на пользу, а какой — ухудшает состояние. Некоторые продукты не совместимы между собой, к примеру средства с ретинолом предназначены для предотвращения появления морщин, но если соединить со средствами на основе бензоила, которые используются для лечения акне, то кожа станет еще более сухой и склонной к возрастным изменениям. Краснота и раздражения на коже — это признак того, что выбранный уход не подходит.

Для того, чтобы подобрать косметику для своего типа кожи, можно обратиться к дерматологу.

Привычка забывать пить воду

Большее количество воды кожа получает не снаружи, а изнутри. Вода является важнейшим элементом для кожи и структур под кожей, когда ты долго не пьешь, организм обезвоживается, в ответ на это кожа теряет тургор. В краткосрочной перспективе обезвоживание приводит к сухости и впалости области вокруг глаз, в долгосрочной перспективе — к потере упругости и образованию морщин. Кожа нуждается в постоянном увлажнении изнутри, за день нужно выпивать не менее шести стаканов воды, в том числе и в вечернее время, перед тем, как кожа начнет активно обновляться.