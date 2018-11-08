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Как выглядят эталоны красоты в разных странах
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Как выглядят эталоны красоты в разных странах 

Рамблер 3 часа назад
Понятие о красоте у каждого человека своё. Но и в каждой эпохе, и даже в каждой стране были и есть свои признанные эталоны красоты, причём нередко то, что кажется привлекательным азиатам, вызывает недоумение у европейцев, а латиноамериканские красавицы не по вкусу жителям восточных стран. Так кого же считают красотками в различных регионах мира сейчас?
1. Чтобы быть красавицей в Австралии, нужно безукоризненно выглядеть в бикини. Загорелое спортивное тело — обязательная составляющая красоты на зелёном континенте.
2. В Бразилии ценят рослых загорелых блондинок со светлыми глазами. Немалую роль играет и ухоженность — в стране обожают женщин, следящих за собой.
3. Датчане предпочитают миловидных блондинок с правильными чертами лица.
4. Французы видят красавицу в любой женщине вне зависимости от возраста. В цене естественная красота, минимальные макияж и непринуждённая причёска, но главное — гармония и стиль.
5. Иранки в попытках соответствовать стандартам красоты тщательно делают макияж и следят за формой бровей. Основной признак обеспеченности дамы — идеальная линия носа, даже если ради этого приходится прибегать к ринопластике.
Хотите узнать, какие девушками считаются красавицами в других странах? Смотрите ролик.
Женский форум
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