Как выглядят эталоны красоты в разных странах

Понятие о красоте у каждого человека своё. Но и в каждой эпохе, и даже в каждой стране были и есть свои признанные эталоны красоты, причём нередко то, что кажется привлекательным азиатам, вызывает недоумение у европейцев, а латиноамериканские красавицы не по вкусу жителям восточных стран. Так кого же считают красотками в различных регионах мира сейчас?

1. Чтобы быть красавицей в Австралии, нужно безукоризненно выглядеть в бикини. Загорелое спортивное тело — обязательная составляющая красоты на зелёном континенте.

2. В Бразилии ценят рослых загорелых блондинок со светлыми глазами. Немалую роль играет и ухоженность — в стране обожают женщин, следящих за собой.

3. Датчане предпочитают миловидных блондинок с правильными чертами лица.

4. Французы видят красавицу в любой женщине вне зависимости от возраста. В цене естественная красота, минимальные макияж и непринуждённая причёска, но главное — гармония и стиль.

5. Иранки в попытках соответствовать стандартам красоты тщательно делают макияж и следят за формой бровей. Основной признак обеспеченности дамы — идеальная линия носа, даже если ради этого приходится прибегать к ринопластике.

Хотите узнать, какие девушками считаются красавицами в других странах? Смотрите ролик.