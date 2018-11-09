Как избавиться от пухлого живота

Чтобы иметь хорошую фигуру, нужно посвящать время занятиям физкультурой. Об это знают все, но лишь небольшая часть людей регулярно отправляется в тренажёрный зал. Остальные ссылаются на занятость или обычную лень. Но привести себя в форму можно и без многочасовых занятий с тренером, нужно лишь освоить простые упражнения. Например, с помощью этих упражнений можно избавиться от жира на животе.

1. Упражнение «Скалолаз». Это отличный способ не просто сжечь жирок, но и натренировать сердце. В базовом варианте оно делается так. Встаньте в позу планки на вытянутых руках и поджимайте ноги к плечу в прыжке, сгибая их в коленях. В усложнённом варианте колени подтягиваются к противоположному плечу.

2. Упражнение «Бёрпи». Это довольно сложное и энергозатратное, но очень эффективное упражнение. Поставьте ноги на ширину плеч и нагнитесь, чтобы руки коснулись пола. Теперь обопритесь руками о пол, сделайте скачок назад и перейдите в позицию «планки». После сделайте скачок вперёд, поднимитесь на ноги и подпрыгните.

Ещё больше упражнений для избавления от жира на животе — в видео.