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Жуткие вещи, которые делали ради красоты
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Жуткие вещи, которые делали ради красоты 

Anews 4 часа назад
Фото: anews.com
Кто и когда ввел в моду интимный пирсинг и чем была опасна зеленая краска в Викторианскую эпоху.
В ногу со временем меняются и общие представления о женской красоте. Выражение «красота требует жертв» было применимо и 20 веков назад. Предкам приходилось идти на настоящие жертвы, только чтобы понравиться другим.

Китай

Однажды китайцы поняли, что является критерием женской красоты — стопы как у маленькой девочки. Веяния моды привели к тому, что стопы приходилось туго бинтовать с самого детства, чтобы они не увеличивались в размере. Девушки испытывали ужасные боли, некоторые полностью утрачивали возможность ходить. Но в приоритете стояла задача понравиться жениху и удачно выйти замуж.
Еще одна особенность китайских дам — напрочь выщипывать себе брови, а сверху рисовать краской новые. Были даже инструкции, как рисовать грустные, веселые, воинственные, сострадающие брови.

Древняя Греция

Идеалом красоты считался прямой лоб от носа, обрамленный завитками волос и соединенная воедино бровь.
anews.com
Если лоб уже было не изменить, то брови прорисовывали углем или клеили перья птиц между бровей, заполняя пространство.

Древние майя

У народов Майя были своеобразные представления о красоте, особенно о форме черепа. Они считали, что линия от макушки до кончика носа должна быть идеально ровной.
anews.com
Для этого они изготавливали деревянные чепчики для младенцев с регулируемым уклоном доски. Детские кости легко поддавались под новый уклон, уже к 3 годам достигалась идеальная прямая.

Ренессанс

Эпоха Ренессанса диктовала свои правила — лоб девушки должен быть максимально округлый, а линия роста волос поднята вверх чуть не до макушки. Большинству девушек приходилось сбривать волосы надо лбом, чтобы быть красавицами.
anews.com
Но это не все: со временем в моду вошло отсутствие ресниц и бровей. Несмотря на боль, девушки выщипывали себе ресницы, чтобы на лице не было ни единого волоска.

Англия

В XVII веке считалось, что у настоящих аристократов должна быть не просто бледная кожа, а еще и просвечивающая сосудистая.
anews.com
Чтобы создать эффект тонкой кожи, синим карандашом девушки рисовали вены на шее, груди, плечах. А подчеркивали это откровенным декольте.

Викторианская эпоха

Тренд викторианской эпохи вполне реально угрожал здоровью девушек. В то время изобрели зеленый краситель, состоящий из мышьяка и меди. Когда девушка надевала зеленое платье, ядовитый краситель попадал на слизистую и вызывал раздражение, а также проникал в кожу.
anews.com
В зеленый красили и стены в доме. Такая краска подвергала смертельному риску людей. В Викторианской Англии был еще один тренд: несмотря на закрытую одежду, приглушенные цвета, сдержанность, было принято делать пирсинг на интимных частях тела. Моду ввел сам Принц Альберт.
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