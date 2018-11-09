Как сделать стрелки на нижнем веке и не ошибиться

Визажисты в этом сезоне предлагают самые разнообразные варианты экспериментов с мейком. Стрелки на глазах могут быть всевозможных форм и размеров (насколько хватает фантазии), как на верхнем веке, так и на нижнем. Когда дело касается подводки нижнего века, нужно действовать очень аккуратно и соблюдать ряд простых советов, чтобы не выглядеть уставшей, с кругами под глазами или вовсе как енот.

Если вы новичок в рисовании стрелок или у вас трясущиеся руки, рекомендуется отдать предпочтение карандашу, который скользит гладко и мягко, и его можно растушевать. Чтобы избежать размазывания подводки в течение дня, следует использовать водонепроницаемый лайнер или сначала нанести пудру, или детский тальк, которые будут удерживать выделяющуюся влагу.

Для более драматичного взгляда выбирайте жидкие или гелевые лайнеры, но с ними будет труднее нарисовать ровную стрелку, чтобы не выглядеть нелепо. Ключевым моментом для предотвращения темных кругов под глазами является удержание тонкой и мягкой линии, используя наточенный кончик карандаша или лайнера.

Не рекомендуется подводить ватерлинию нижнего века лайнером того же цвета, которым вы подводили верхнее веко, так как этот трюк визуально делает глаза меньше. Особенно стоит отказаться от черного карандаша на слизистой глаза. Вместо этого, используйте более мягкие цвета бронзы, бледного золота или серебристый.

Хитрость заключается в том, что цвет подводки ватерлинии должен быть значительно светлее нарисованной стрелки верхнего века. Нюдовые лайнеры снимут следы усталости, глаза не будут казаться закрытыми. Бежевый цвет поможет нейтрализовать покраснение и создать здоровый вид.

Перед тем как провести линию, следует обработать слизистую ватной палочкой, чтобы сделать ее немного суше, вследствие чего цвет будет ярче и линия не будет размазываться. Можно также нарисовать стрелки сверху угольным черным, а для нижнего века выбрать темно серый и тщательно растушевать. К тому же в связи с развивающейся тенденцией грязного небрежного макияжа, предлагаем рисовать нижнюю стрелку, не соприкасаясь с линией роста ресниц, опускаясь на 1-2 мм ниже.

Еще одной распространенной ошибкой является попытка завершить линию одним махом. Рим строился не сразу, и вместо того, чтобы пытаться получить идеальную линию за один проход, наносите много маленьких штрихов, чтобы минимизировать неровности и избежать создания слишком темной или широкой линии.