Без фотошопа: четыре 49-летние женщины повторили «голый» снимок Джей Ло

В конце октября 49-летняя Дженнифер Лопес снялась для декабрьского номера журнала InStyle в очень откровенных платьях, продемонстрировав шикарную для своего возраста фигуру. Но Джей Ло звезда, и за ее внешним видом следит армия тренеров и косметологов. А как будут выглядеть в таких откровенных нарядах обычные 49-летние женщины?

Четыре смелые и очень уверенные в себе женщины решили примерить наряд как на провокационном снимке Джей Ло и сфотографироваться в такой же позе.

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Клэр Дэвид из Лондона носит 50-й размер одежды.

«Я сделала огромный шаг вперед. В 2016 году я перенесла операцию по снижению веса. Раньше я носила 62-й размер одежды, а сейчас — 50-й. Но я все равно хочу сбросить еще вес, хотя у меня и образовалась лишняя кожа, которая выглядит не очень хорошо. Но я стараюсь сосредоточиться на частях тела, которые мне нравятся, например на глазах».

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Учительница Юмико Ханаска говорит, что ей хотелось бы выглядеть как Джей Ло.

«Мое тело сильно изменилось с годами. Когда мне было 20, я не делала ничего, чтобы быть стройной. Сейчас я катаюсь на лошадях и занимаюсь йогой, чтобы держать себя в форме. Любимая часть моего тела — ноги, потому что они меньше всего изменились с возрастом. А больше всего изменились живот, руки и плечи. Хотела бы я, чтобы у меня была попа как у Джей Ло. Но мне нужно приседать как минимум миллион раз в день, чтобы получить такую же».

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Джулиана Формикола работает учительницей. Женщина говорит, что сейчас чувствует себя лучше и увереннее, чем в свои 20 лет.

«Джей Ло не стареет, она выглядит потрясающе, но она ухаживает за собой. Как и Дженнифер, сейчас я лучше, чем в 20 лет. Но несколько лет назад я перенесла операцию на спине, и это меня расстраивает, потому что я не могу быть такой же физически активной, как раньше. Но я все еще играю в сквош и тренируюсь шесть раз в неделю. Моя любимая часть тела — ноги. А нелюбимая — живот, потому что лишние килограммы уходят именно туда. Моя попа, конечно, не такая, как у Джей Ло, но она в тонусе из-за постоянных велопрогулок».

Мать-одиночка Сара Фола Эддо говорит, что фотосессия в стиле Джей Ло — способ показать другим женщинам, что не нужно прятать свое тело только потому, что скоро вам исполнится 50 лет.

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«Сняться в стиле Джей Ло стало вызовом для меня. Если Дженнифер смогла это сделать, то почему я не могу? Я работаю в фармацевтической компании, и мне нравится шанс почувствовать себя суперзвездой на один день. Я всегда носила 48-52-й размер одежды. В 2015 году меня пригласили поработать на британской Неделе моды для женщин плюс-сайз. Я встретила множество женщин с разными фигурами, которые гордились своим телом. И это вдохновляет. Их истории помогли мне переосмыслить свое тело, теперь я его люблю. Чтобы быть сексуальной, не обязательно носить 42-й размер одежды».