7 фактов о pH кожи лица, которые нужно знать каждому

Как определить уровень pH кожи, как поддерживать его в норме (и надо ли), подбирать ли косметику в зависимости от показателя кислотно-щелочного баланса — обо всем этом читайте в нашей статье.

В переводе с латинского языка pH (pondus Hydrogenii) означает «сила водорода». Еще со времен школы всем известно, что pH кожи — это показатель кислоты и щелочи. И, пожалуй, на этом знания большинства людей о кислотно-щелочной среде заканчиваются.

Чтобы исправить эту несправедливость, «Летидор» призвал на помощь Марию Буракову , врача-косметолога сети салонов красоты «Апельсин» (Санкт-Петербург).

Факт №1: от кислотно-щелочного равновесия зависит здоровье нашего организма

У кислотно-щелочной среды масса функций. От нее зависит правильное клеточное деление, работа ферментов, выработка гормонов, обмен энергией, защита от патогенной флоры, скорость обновления рогового слоя нашей кожи.

Наш организм устроен таким образом, что он сам регулирует pH в каждой клетке.

При сильном закислении или ощелачивании клетки погибают. Поэтому очень важно поддерживать кислотно-щелочное равновесие.

Продукты на фото: гидрофильное масло для удаления макияжа и загрязнений, Dermalogica; восстанавливающий крем Regen Ceutic, Dermaceutic; мист для лица Goog Cera, Holika Holika; ультраувлажняющая сыворотка с биоактивной водой, TOPICREM; цветочный тоник-спрей, Kypwell; мицеллярная вода c травами, Kiehl’s Факт №2: уровень pH кожи можно определить по состоянию ее покровов

Оптимальным уровнем pH кожи считается 5,5 (от 3,5 до 5,9). При этом жирная кожа имеет более щелочную среду — 5,7–6, а сухая кожа кислую среду — 3–5,2.

Определить кислотно-щелочной баланс самостоятельно можно по определенным признакам: если кожа стала более чувствительной, раздраженной, появилось избыточное шелушение, сухость, стянутость, то можно сказать, что pH сдвинулся в кислую сторону.

А вот появление на лице угрей, воспалительных элементов, избыточная сальность, жирный блеск, расширение пор говорит о том, что происходит защелачивание кожных покровов.

Также в домашних условиях можно воспользоваться лакмусовыми бумажками, которые продаются в любой аптеке. Правда, этот метод малоэффективен.

Существуют также различные тесты, отвечая на вопросы которых, можно понять свой уровень кислотности.

А у косметологов есть специальный прибор, pH-метр, который с точностью определяет уровень кислотности.

Факт №3: уровень pH кожи меняется постоянно

Уровень pH кожи может меняться в течение дня. Это зависит от правильного ухода, очищения кожи и использования качественной косметики, от степени жесткости воды, от рациона (например, сладкое закисляет наш организм, а вот острое и соленое — защелачивает), от употребления алкоголя, от питьевого режима, от приема лекарственных препаратов.

Разумеется, pH кожных покровов меняется и в течение года. Это зависит от солнечного излучения, от того, насколько грамотно мы защитили кожу от ультрафиолета.

Как только наша кожа среагировала на привычные, казалось бы, факторы не так, как мы привыкли или ожидали, можно говорить о сдвиге кислотного баланса в ту или иную сторону.

Факт №4: отклонения нормы показателей pH кожи могут стать причиной нарушения барьерной функции кожи

Когда показатели pH сдвигаются в сторону щелочной среды, сальные железы начинают выделять большее количество кожного сала, которое является питательной средой для бактерий. В результате на лице появляются прыщи, комедоны и прочие воспаления.

Когда показатели pH сдвигаются в сторону кислой среды, кожа становится очень сухой. На такой коже появляются микротрещины, которые впоследствии могут инфицироваться бактериями и вызывать раздражение и кожные заболевания.

Чтобы сбалансировать pH кожи, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, подбирать качественную сертифицированную косметику для домашнего ухода, защищать кожу от солнечного излучения и регулярно посещать косметолога.

Факт №5: pH косметических средств может отличаться от pH кожи

Использовать косметику нужно индивидуально, подбирая ее по типу кожи. Имейте в виду, что при этом pH косметических средств может отличаться от pH кожи.

Например, жирная и проблемная кожа с уровнем pH 5,7–6 (щелочным) нуждается в закислении. Самыми оптимальными косметическими средствами будут препараты с уровнем pH 4,0–4,5.

Тонкая и чувствительная кожа с pH ниже 4,5 нуждается в средствах с pH 5,5, так как другие средства могут вызвать раздражение и шелушение.

А вот нормальная кожа для сохранения ее защитных свойств требует нанесения косметики со сбалансированным pH.

Частое и неправильное использование агрессивных пилингов в домашних условиях, а также длительное использование косметики с АНА-кислотами может привести к повреждению водно-липидного слоя и вызвать раздражение кожных покровов.

Поэтому очень важно контролировать применение такой косметики и четко соблюдать рекомендации косметолога.

Факт №6: pH косметических средств можно определить в домашних условиях

Не всегда производители указывают на упаковке уровень pH косметического средства. Для того чтобы его узнать, можно воспользоваться специальными тест-полосками (для этого смешивается чайная ложка средства с четырьмя чайными ложками воды).

Если у вас нет под рукой таких полосок, то обратите внимание на свои ощущения после использования крема. Вам комфортно — значит, средство подходит, можно продолжать им пользоваться.

А если крем вам не походит, то кожа отреагирует на него покраснением, шелушением, зудом, сухостью или же, наоборот, жирным блеском, черными точками, акне, закупоркой пор.

Факт №7: тоники нормализуют pH баланс кожи

Умывание жесткой водопроводной водой и использование щелочных средств для очищения нарушают кислотный баланс. Применение тоника помогает быстро восстановить pH, привести его в норму.

Кроме того, тоник является проводником полезных веществ, нанесенных на кожу после его использования из сывороток и кремов. Он обладает мощным освежающим свойством.

Но подбирать тоник нужно сугубо индивидуально, учитывая особенности дермы.

Лучше доверить эту миссию специалисту, который подберет для вас индивидуальный уход.