Спасение от холода: 7 питательных кремов для сухой кожи

Осенью кожа лица нуждается в правильном увлажнении. Мы нашли для тебя 7 питательных кремов, которые спасут от суровых холодов и ветра.

Blue Therapy, Biotherm

Текстура, сочетающая в себе питательную силу масла и легкость гель-крема делает кожу более упругой, гладкой и сияющей благодаря уникальным компонентам — морскому сахару (Marine Connectum) и натуральным маслам.

Luxury Anti-Wrinkle, Declare

Благодаря нежной, легкой текстуре и приятному аромату, этот роскошный крем доставляет настоящее удовольствие от использования. Экстракт черной икры насыщает клетки всеми необходимыми компонентами и поразительно быстро разглаживает морщины. Крем выравнивает микрорельеф и тон кожи, а также повышает упругость. В составе — запатентованный SRC-complex, высокоочищенная вытяжка из дрожжей, масло купуасу, Витамин Е, бисаболол.

Nutrix Royal, Lancome

Интенсивный восстанавливающий крем для сухой и очень сухой кожи обладает уникальной формулой, которая активирует процесс отшелушивания и способствует образованию природных липидов. В составе средства находятся про-витамин С, натуральные масла, маточное молочко и экстракт лесного ореха. Они насыщают кожу активными веществами и микроэлементами, и в результате выравниваются тон и рельеф кожи, уменьшаются морщины.

Perricone MD

Крем для глубокого увлажнения кожи Perricone MD идеален для обезвоженной, шелушащейся, атопичной, раздраженной кожи любого типа. Прекрасное восстановление после негативного воздействия плохой экологии. Не содержит отдушек, парабенов, сульфатов, минеральных масел и красителей.

Comfort on Call Allergy Tested Relief Cream, Clinique

Это средство обеспечивает невидимый защитный слой для поддержания уровня увлажненности и барьерных липидов кожи, благодаря чему она со временем становится менее восприимчивой к воздействию внешних агрессоров. Оно улучшает состояние сухой, потрескавшейся кожи, смягчает и разглаживает ее, улучшает ее текстуру.

Nutricia Creme Confort, Payot

Питательный восстанавливающий крем, возвращающий комфорт коже, поддерживает максимальный уровень увлажнения, блокирует процессы старения, сглаживает появившиеся микроскопические морщины и носогубные складки.

В состав крема входят: экстракт ландышника, укрепляющий и уплотняющий наружный слой кожи, активируя процесс естественной защиты и противостояния агрессивным проявлениям окружающей среды (холоду, солнечным лучам, ветру); олеолипидный комплекс, восполняющий дефицит нутриентов, обеспечивающий максимальное питание на клеточном уровне и поддерживающий оптимальный уровень водно-жирового баланса.

Yves Rocher

Этот крем, обогащенный ромашкой, обладающей смягчающими и защитными свойствами, увлажняет и защищает кожу лица и тела. Придает ей нежность и возвращает ей ощущение комфорта.

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