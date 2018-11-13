7 простых секретов красоты из Древнего Китая

Ни для кого не секрет, что азиатская косметика и разработки лидируют в непрекращающейся бьюти-гонке: Корея предлагает всему миру супердейственные средства в забавных упаковках, а японские ученые каждый год удивляют новыми формулами и необычными текстурами продуктов. Казалось бы, непритязательный сосед этих инноваторов, Китай, на деле — самый древний генератор рецептов красоты. О 7 самых действенных из них читайте в нашем материале!

Акупунктура и акудавление

Про волшебные свойства аккупунктуры слышали, пожалуй, все. Оба метода основаны на традиционной китайской медицине и используются для стимуляции точек акупунктуры и восстановления энергетического потока тела. Применение давления, будь то использование рук или мелких гранул способствует детоксикации организма, пробуждению кожи, активирует производство коллагена, избавляет от мелких шрамов и может облегчить симптомы экземы и псориаза.

Нефритовые ролики и гуа ша

Недавно мир захватила массовая истерия по нефритовым роликам и гуа ша — камешкам для скульптурирования овала лица. Это нехитрое приспособление тоже пришло к нам из Древнего Китая и относится к акупунктурным методикам. Использование нефритовых роликов помогает провести лимфодреннаж, улучшить кровоснабжение тканей и цвет лица. Камни гуа ша также способствуют снятию отечности, которая мучает многих женщин. Роликами и гуа ша можно обрабатывать буквально любое проблемное место на лице, главное — не растягивать кожу при давлении.

Зеленый чай

Как бы стереотипно это не прозвучало, но китайцы пьют много чая. В традиционной китайской медицине существуют всевозможные травяные сборы, которые помогают бороться с разными проблемами кожи, но самым популярным был и остается зеленый чай. Он обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом: пара чашек этого волшебного напитка и ваша кожа преобразиться, а общее самочувствие улучшится.

Куркума

Куркума уже прочно обосновалась практически у любой хозяйки на кухне. Эта специя крайне полезна для нашего организма: она оказывает противовоспалительное действие и укрепляет иммунитет. В Древнем Китае куркуму добавляли не только в пищу, но и делали с ней маски для лица: куркума улучшала кровообращение кожи, боролась с отеками и возвращала лицу свежий и отдохнувший вид.

Бобы мунг (маш) от акне

Бобы мунга или Маш в Китае для приготовления многих блюд: от тортов до лапши фунцозы и супов. Однако бобы мунго — не только неотъемлимая часть диеты жителей Китая, но также незаменимый помощник в борьбе с акне и другими заболеваниями кожи, такими как герпес, псориаз и сыпь. Бобовые богаты антиоксидантами и фитонутриентами, поэтому их использование в масках для лица и других средствах для лечения кожи вполне оправдано: они оказывают успокайвающее действие и снимают воспаление.

Травяные сборы с Хо Шу Ву

Растение Хо Шу Ву, или горец многоцветковый, — один из столпов традиционной китайской медицины с 800 года н.э. Эта травяная смесь используется для омоложения кожи, а также для утолщения и удлинения волос. Кроме омолаживающего действия и улучшения качества шевелюры Хо Шу Ву используют как лекарственный препарат: для кардиостимуляции, детокса, очищения почек и печени и против воспалительных процессов. Приятный бонус: корень горца многоцветкового помогает быстро сбрасывать вес. Кстати, в России найти это лекарственное растение можно не только в магазине китайских товаров, некоторые производители БАДов добавляют его в свои препараты.

Рисовая вода

Как в древнем Китае, так и в современном женщины используют рисовую воду для очищения кожи лица: считается, что она обладает осветляющим действием и противовоспалительным эффектом. Кроме того, рисовая вода улучшает тургор кожи, уменьшает проявления купероза, способствует бережной эксфолиации и повышает упругость эпидермиса.