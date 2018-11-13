8 бьюти-ошибок, которые испортят кожу

Выглядеть на все сто можно без особых затрат времени, сил и денег. Нужно всего лишь не совершать распространенные бьюти-ошибки, которыми грешит большинство девушек. Редакция WMJ.ru подготовила топ промахов в уходе, из-за которых страдает кожа.

Редко моете кисти для макияжа

Одно из главных правил, которому должна следовать любая девушка, — регулярно мыть кисти для макияжа.

Конечно, достаточно проблематично каждое утро после нанесения косметики идти в ванную и чистить кисточки и спонжи. Так же дело обстоит и после трудового дня, когда на мытье верных помощников ежедневной красоты не хочется тратить драгоценное время. Однако посвятить несколько минут в неделю данной процедуре все-таки придется. Во-первых, кожа не пострадает от бактерий, скапливающихся на кисточках. Во-вторых, чистыми инструментами макияж наносится гораздо лучше.

Выщипываете брови перед макияжем

Наверное, не существует девушек, которые не убирали бы пару лишних волосков прямо в процессе макияжа — очень удобно. Однако для кожи такая привычка вредна. После выщипывания бровей на месте волосков появляются микроповреждения, которые потом замазываются слоем косметики. Чтобы избежать загрязнения ранок и дать им зажить в естественных условиях, убирай неугодные волоски, когда не будешь наносить макияж в ближайшее время. Это позволит не травмировать кожу и не скрывать образовавшиеся покраснения под слоем тонального средства.

Часто припудриваете лицо

Небольшая пудра с зеркальцем живет во многих дамских сумочках, a сама фраза «припудрить носик» стала уже красивым кодовым обозначением того, что женщине необходимо отлучиться. На деле же слишком активные манипуляции с этим продуктом неполезны для кожи. Многие девушки полагают, что в борьбе с жирным блеском в течение дня поможет именно пудра, но это лишь очередное заблуждение. Гораздо больше для устранения избыточного кожного жира подойдут матирующие салфетки: они не будут забивать поры, провоцировать высыпания и другие проблемы с кожей.

Ложитесь спать с макияжем

Табу, табу и еще раз табу! Как бы ни хотелось спать и какая бы сильная усталость на тебя ни накатила, ложиться спать, не смыв макияж, категорически запрещается. Выполнять данное правило необходимо даже через не хочу. Потрать две минуты на очищение кожи, и не придется бороться с неприятными последствиями. Лицо, покрытое толстым слоем средств, не дышит в течение всего дня, и именно ночью для кожи наступают долгожданные часы отдыха. Поэтому не стоит оставлять на ночь нанесенную задолго до сна косметику.

Забываете про кожу шеи

Воспользоваться кремом для лица перед нанесением макияжа и после очищения перед сном — обычный бьюти-ритуал большинства девушек. Однако многие забывают про зону шеи, которая не меньше лица нуждается в питании. Конечно, покупать какое-то специальное средство для данной области нет необходимости — вполне достаточно использовать привычный уход.

Наносите крем толстым слоем

Больше не значит лучше, и именно в данном пункте это действительно так. Перед сном крем необходимо наносить достаточно тонким слоем, чтобы за время сна он успел впитаться. Если пренебречь правилом умеренности, то наутро образуется пленка, не дающая коже дышать, а положительный эффект продукта сойдет на нет и даже уйдет в минус. То же самое касается и средства, которое наносится перед макияжем: необходимо дать крему время, чтобы он впитался, и только после этого наносить тон. Так крем подействует должным образом и макияж ляжет гораздо лучше.

Не используете солнцезащитные кремы

Многие девушки часто пренебрегают солнцезащитным средством, ведь без него, казалось бы, можно спокойно обойтись, если не живешь где-нибудь на солнечном побережье Калифорнии. На самом деле это не совсем так: без защиты от солнечного воздействия мы подвергаем свою кожу риску преждевременного старения, появления пигментации и другим негативным факторам. Чтобы не совершать данную ошибку, выбери себе крем или тональное средство с SPF.

Мало спите и пьете недостаточно воды

Все самое эффективное на деле оказывается самым простым. Для красоты и здоровья кожи важно полноценно спать и пить достаточное количество воды. О пользе воды знает каждый, но вот придерживаются установки пить ее далеко не все. Достаточное потребление воды позволит коже оставаться увлажненной, что сохранит ее здоровый вид и эластичность.

Что касается режима сна, то необходимо восемь часов для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшей и энергичной. Никакие консилеры или патчи не уберут синяки под глазами лучше, чем полноценный крепкий сон.

Делаете пилинг слишком часто

Бесспорно, пилинг давно входит в число любимых бьюти-процедур многих девушек, но увлекаться им все же не стоит. Это правило относится как к салонным, так и к домашним вариантам. Коже необходимо время на восстановление, и если его недостаточно, то верхний слой истончится, что приведет к сухости и чрезмерной чувствительности. Помимо этого, частый пилинг вызовет преждевременное старение кожи. Здесь действует золотое правило: «Все хорошо в меру».

Редко меняете полотенце для лица

Полотенце необходимо менять раз в три дня, и, конечно, не следует использовать его для каких-либо других целей — только для лица. Бумажное полотенце — отличная альтернатива тканевому. После использования его можно выкинуть и даже не думать о том, когда необходимо сменить ванные принадлежности, что очень удобно и гигиенично. Если же ты все-таки отдаешь предпочтение тканевым полотенцам, главное — не забывай об их регулярной смене.