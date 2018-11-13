Процедуры в салоне: на чем можно и нельзя экономить 

Каждая девушка хочет быть красивой, но на салонные процедуры не всегда есть деньги и время. Узнайте, что можно сделать самостоятельно, а на чем категорически нельзя экономить!
Шесть бьюти-процедур, которые лучше доверить специалисту
1. Стрижка
Каждая девушка знает, что на стрижке экономить нельзя. Если вы хотите самостоятельно подровнять кончики или подстричь челку — лучше остановитесь. Во-первых, все равно получится криво и косо. А во-вторых, от плохих ножниц волосы начнут сечься и ломаться.
2. Сложное окрашивание
Если вы хотите радикально изменить цвет волос — из брюнетки стать блондинкой или наоборот — отправляйтесь к специалисту, иначе рискуете испортить не только шевелюру, но и здоровье кожи головы. Максимум, что можно сделать дома, — подкрасить корни между салонными процедурами или закрасить седину в свой природный тон: современные краски достаточно качественные и простые в применении.
3. Восстановление волос
Не пытайтесь самостоятельно сделать ламинирование или кератиновое выпрямление волос. Несмотря на то, что средства для этих процедур продаются свободно, в домашних условиях сложно повторить все этапы технологии и выдержать правильный температурный режим. Вы просто зря потратите деньги и время — эффект все равно не сравнится с салонной процедурой.
4. Чистка лица
Многие девушки уверены: нет ничего страшного в том, чтобы выдавить прыщик или почистить черные точки. На самом деле это преступление против собственной красоты. Во-первых, вы рискуете занести инфекцию, и воспалений на лице станет еще больше. Во-вторых, на месте прыщика может появиться рубец или даже шрамик. В-третьих, от грубой домашней чистки поры со временем станут только шире, а на лице могут образоваться сосудистые звездочки. Разве нужны еще аргументы, чтобы впредь доверять чистку только косметологу?
5. Отбеливание кожи
Эта процедура может быть так же опасна, как и чрезмерный загар, особенно если следовать народным рецептам из интернета. Конечно, от травяных и ягодных масок вреда не будет, но сок лимона может вызвать стойкое раздражение, а перекись водорода и вовсе сжечь верхний слой эпидермиса. Не ставьте эксперименты над собой — только врач-косметолог сумеет быстро и безопасно стереть с лица веснушки и пигментные пятна.
6. Уколы красоты
Запомните: любые уколы красоты — от мезотерапии до ботокса и увеличения губ — нужно делать не в салоне, а строго в косметологической клинике. Проводить процедуру имеет право только врач-косметолог — специалист с высшим медицинским образованием. Не стесняйтесь спросить о наличии диплома и проследите, чтобы препарат для инъекций вскрыли в вашем присутствии. Не пытайтесь сэкономить и обратиться к косметологу на дому — последствия могут быть необратимыми.
Четыре бьюти-процедуры, которые можно сделать дома
1. Маникюр
Если нужно сэкономить — ухаживайте за руками самостоятельно. Аккуратно отодвинуть кутикулу, подпилить ногти и нанести лак можно и без помощи профессионала.
2. Педикюр
Чтобы продлить эффект салонного педикюра, не забывайте и дома ухаживать за ногами. Используйте скраб или мелкозернистую пемзу для полировки пяток, каждый вечер наносите питательный крем, вовремя подпиливайте и подкрашивайте ногти лаком. Тогда заглядывать в салон придется гораздо реже.
3. Коррекция бровей
Коррекцию бровей можно сделать у мастера всего один раз. А затем просто поддерживать форму, самостоятельно выщипывая лишние волоски. Даже подкрашивать брови можно в домашних условиях — нужно лишь приобрести специальную краску подходящего оттенка.
4. Скрабы, пилинги и обертывания для тела
Дома можно делать самые разнообразные обертывания: водорослевое для похудения, кофейное против целлюлита или шоколадное для питания и увлажнения кожи тела. Все, что от вас требуется, — нанести состав на проблемные места, обернуть пищевой пленкой и отдохнуть полчасика под одеялом.