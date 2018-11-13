Процедуры в салоне: на чем можно и нельзя экономить

Каждая девушка хочет быть красивой, но на салонные процедуры не всегда есть деньги и время. Узнайте, что можно сделать самостоятельно, а на чем категорически нельзя экономить!

Шесть бьюти-процедур, которые лучше доверить специалисту

1. Стрижка

Каждая девушка знает, что на стрижке экономить нельзя. Если вы хотите самостоятельно подровнять кончики или подстричь челку — лучше остановитесь. Во-первых, все равно получится криво и косо. А во-вторых, от плохих ножниц волосы начнут сечься и ломаться.

2. Сложное окрашивание

Если вы хотите радикально изменить цвет волос — из брюнетки стать блондинкой или наоборот — отправляйтесь к специалисту, иначе рискуете испортить не только шевелюру, но и здоровье кожи головы. Максимум, что можно сделать дома, — подкрасить корни между салонными процедурами или закрасить седину в свой природный тон: современные краски достаточно качественные и простые в применении.

3. Восстановление волос

Не пытайтесь самостоятельно сделать ламинирование или кератиновое выпрямление волос. Несмотря на то, что средства для этих процедур продаются свободно, в домашних условиях сложно повторить все этапы технологии и выдержать правильный температурный режим. Вы просто зря потратите деньги и время — эффект все равно не сравнится с салонной процедурой.

4. Чистка лица

Многие девушки уверены: нет ничего страшного в том, чтобы выдавить прыщик или почистить черные точки. На самом деле это преступление против собственной красоты. Во-первых, вы рискуете занести инфекцию, и воспалений на лице станет еще больше. Во-вторых, на месте прыщика может появиться рубец или даже шрамик. В-третьих, от грубой домашней чистки поры со временем станут только шире, а на лице могут образоваться сосудистые звездочки. Разве нужны еще аргументы, чтобы впредь доверять чистку только косметологу?

5. Отбеливание кожи

Эта процедура может быть так же опасна, как и чрезмерный загар, особенно если следовать народным рецептам из интернета. Конечно, от травяных и ягодных масок вреда не будет, но сок лимона может вызвать стойкое раздражение, а перекись водорода и вовсе сжечь верхний слой эпидермиса. Не ставьте эксперименты над собой — только врач-косметолог сумеет быстро и безопасно стереть с лица веснушки и пигментные пятна.

6. Уколы красоты

Запомните: любые уколы красоты — от мезотерапии до ботокса и увеличения губ — нужно делать не в салоне, а строго в косметологической клинике. Проводить процедуру имеет право только врач-косметолог — специалист с высшим медицинским образованием. Не стесняйтесь спросить о наличии диплома и проследите, чтобы препарат для инъекций вскрыли в вашем присутствии. Не пытайтесь сэкономить и обратиться к косметологу на дому — последствия могут быть необратимыми.

Четыре бьюти-процедуры, которые можно сделать дома

1. Маникюр

Если нужно сэкономить — ухаживайте за руками самостоятельно. Аккуратно отодвинуть кутикулу, подпилить ногти и нанести лак можно и без помощи профессионала.

2. Педикюр

Чтобы продлить эффект салонного педикюра, не забывайте и дома ухаживать за ногами. Используйте скраб или мелкозернистую пемзу для полировки пяток, каждый вечер наносите питательный крем, вовремя подпиливайте и подкрашивайте ногти лаком. Тогда заглядывать в салон придется гораздо реже.

3. Коррекция бровей

Коррекцию бровей можно сделать у мастера всего один раз. А затем просто поддерживать форму, самостоятельно выщипывая лишние волоски. Даже подкрашивать брови можно в домашних условиях — нужно лишь приобрести специальную краску подходящего оттенка.

4. Скрабы, пилинги и обертывания для тела

Дома можно делать самые разнообразные обертывания: водорослевое для похудения, кофейное против целлюлита или шоколадное для питания и увлажнения кожи тела. Все, что от вас требуется, — нанести состав на проблемные места, обернуть пищевой пленкой и отдохнуть полчасика под одеялом.