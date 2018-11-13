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Девушка с очень длинными волосами не моет их 20 лет
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Девушка с очень длинными волосами не моет их 20 лет 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @floorlengthfrankie
Британка Франческа Клуни утверждает, что особенного ухода ее волосы не требуют. Она говорит, что только расчесывает их, но даже не каждый день.
@floorlengthfrankie
Франческа — британская художница, ей 32 года, и большую часть своей жизни она не стрижет и не моет волосы. С раннего детства девушка восхищалась сказочными персонажами с длинными волосами, поэтому в 6 лет начала отращивать свои. Сегодня длина волос Франчески достигает почти двух метров.
@floorlengthfrankie
Клуни говорит, что родители никогда ей ничего не запрещали, поэтому никаких препятствий на пути к мечте у нее не было. Однако со временем Франческа поняла, что уход за волосами отнимает много времени — особенно мытье и сушка.
"Когда мне было 13 лет, мои волосы уже были длиной до талии. Мне было тяжело их мыть, кроме того, они очень долго сохли. Один из друзей моей мамы посоветовал мне перестать мыть волосы вообще".
@floorlengthfrankie
Первые несколько месяцев голова была грязной и сильно чесалась, а потом все пришло в норму: зуд пропал, волосы разгладились, перестали спутываться и выглядеть сальными.
"Удивительно, но мои волосы не нуждаются в особом уходе. Люди думают, что я много времени трачу на волосы, но я не пользуюсь никакими средствами. Я только расчесываюсь, и то не каждый день".
@floorlengthfrankie
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