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Женщина превратила себя в куклу за $100000
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Женщина потратила $100000, чтобы стать похожей на куклу 

Рамблер 4 часа назад
Девушка по имени Ивана считала себя не слишком красивой и совсем не сексуальной. Чтобы изменить ситуацию и превратить себя из серой мышки в прекрасную царевну лебедь, она решила пойти самым простым путем и обратилась к пластическим хирургам.
Правда, задачу она поставила перед специалистами весьма странную: Ивана захотела стать похожей на секс-куклу.
В результата двадцати операций, за которые девушка отдала в общей сложности более 100 000 долларов, Ивана стала обладательницей осиной талии, бюста размера 95G, пухлых губ, точеных скул, тонкого носа и других обязательных "атрибутов" странных канонов красоты.
Девушка отмечает, что результатом она вполне довольна, но останавливаться на достигнутом не собирается. Ивана говорит, что ей нужно сделать еще четыре операции, чтобы стать обладательницей тела своей мечты.
Странная внешность девушки часто приводит в замешательство людей, которые оставляют нелестные отзывы в микроблоге Иваны. Но ее это только забавляет. Ивана смеясь, говорит, что когда ее сравнивают с секс-куклой, это для нее звучит, как комплимент. Ведь именно к этому образу девушка и стремилась.
Женский форум
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