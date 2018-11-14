5 мифов о прыщах

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых ярких темах программы.

Спасет чистка лица

Это миф!

То, что самостоятельное выдавливание прыщей — зло, понятно, наверное, каждому. Так можно сковырнуть только поверхностный слой прыща и гной из него не удалишь.

Но и профессиональная чистка ненамного лучше. Косметологи выдавливают содержимое прыща специальной ложкой, соблюдая стерильность. Но в глубину кожи, где образуется сальная пробка, они все равно не проникают. А гной из вскрытого прыща размазывается по коже, вызывая дальнейшее воспаление.

Женишься — и все пройдет!

Это миф!

«Женишься — прыщи пройдут!» — успокаивают внуков с акне добросердечные бабушки. Действительно, у женатых высыпания на коже бывают крайне редко. Это и поддерживает заблуждение. На самом деле причина появления прыщей у подростков — бурный гормональный фон. Он стимулирует повышенную выработку кожного сала, которое закупоривает поры. А к возрасту, когда можно жениться, гормональный фон успокаивается. И от наличия и количества секса он не меняется, так что, ставя рекорды в постели, акне не вылечишь.

Лицо «цветет» из-за проблем с пищеварением

Это миф!

То, что высыпания на лице связаны с неправильной работой кишечника или желудка, это очень устойчивое заблуждение. Ему подвержены даже многие косметологи, отправляющие своих пациентов с акне к гастроэнтерологу: мол, нормализуйте пищеварение — и кожа «цвести» не будет.

Свыше 47 тысяч женщин приняли участие в исследовании о связи пищи и высыпаний. Ни шоколад, ни сахар, ни жирное вопреки расхожему мнению никак не отра­зились на коже испытуемых. Более того, не зарегистрировано ни одного медицинского препарата для лечения желудочно-кишечных проблем, который был бы эффективен для борьбы с прыщами.

Маскировать акне тоналкой — только усугублять проблему

Это миф!

Пользоваться косметикой, в том числе тональными средствами, при прыщах можно. Но с повышенным вниманием нужно относиться к гигиене — следить за чистотой спонжей, которыми наносите тоналку, и регулярно их мыть. Но косметику вам должен подобрать косметолог — он подскажет, в составе какого тонального средства нет компонентов, провоцирующих образование комедонов.

Замучили высыпания? Обратитесь к гинекологу

Это правда!

Периодические высыпания на лице, особенно если они появляются в одни и те же дни цикла, могут быть симптомами гинекологических проблем. Например, поликистоза яичников. Врач обследует, посмотрит уровень половых гормонов. Зачастую оказывается, что уровень женских гормонов низок, а мужских, наоборот, выше нормы. И именно они стимулируют выработку кожного сала и закупорку пор, то есть появление прыщей.

В таком случае на помощь приходят оральные контрацептивы. Но назначать их должен гинеколог.