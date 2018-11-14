Шведку обругали за слишком «африканский» образ

19-летняя инстамодель Эмма Холлберг прогневила своих фолловеров, когда призналась, что она не имеет африканских корней.

В беседе с BuzzFeed News она описала себя как "белую девушку" и призналась, что к ней легко пристает загар. И если до интервью у почти 200 тыс. ее подписчиков не возникало расовых вопросов к селфи и портретам Эммы Холлберг, то после него женщины, по аватаркам которых можно угадать африканское происхождение их предков, стали активно критиковать модель.

Конечно, я белая и никакая другая. Я очень быстро загораю на солнце и не пользуюсь никаким автозагаром,

— заявляла в интервью Эмма.

"Она позирует как темнокожая, ее постоянно репостят "черные" паблики, и она не возражает", "Что, Эмма Холлберг — белая? Как она могла?", "Что за чушь про загар?" — пишут теперь ей в комментариях фолловеры, считающие себя одураченными.

"Хитрость", к которой якобы прибегла Эмма, называют "блэкфишингом" — в нем обвиняют знаменитостей, которые используют чересчур много загара, делают традиционные африканские прически и чересчур активно пытаются продвигаться в "темнокожей" среде.