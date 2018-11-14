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Как живет женщина с аномально большой грудью
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Как живет женщина с аномально большой грудью 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @norma.stitz.71
Американка Энни Хокинс-Тернер, известная так же, как Норма Стиц, вошла в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самой большой в мире натуральной груди. Сейчас ей 59 лет, и каждый день ей приходится сталкиваться со множеством трудностей из-за впечатляющих габаритов. Но сдаваться Энни не намерена и на операцию пока не решается.
@norma.stitz.71
В детстве над Энни смеялись одноклассники, ее постоянно дразнили, потому что она разительно отличалась от своих сверстниц. Грудь Энни очень быстро росла, и уже в десять лет девочке пришлось носить бюстгальтер.
Стесняться своего тела Энни перестала, когда вышла замуж. Муж избавил ее от комплексов. В браке у них родилось двое детей, по воспоминаниям Энни, грудь во время беременности становилась еще больше, но кормить новорожденных пришлось смесью из бутылочки. Сейчас Энни вдова.
По профессии Энни соцработник, но часто появляется в различных телешоу, а также успела сняться в нескольких порнофильмах.
Женский форум5
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