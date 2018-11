7 гидрогелевых масок, которые решают любые проблемы

Можно изводить сотни кремов, сывороток и эмульсий, а можно воспользоваться одним из последних корейских изобретений — гидрогелевой маской, которая моментально преображает кожу. Она существенно отличается от тканевых и обладает массой впечатляющих характеристик. Рассказываем!

Что это такое?

Гидрогелевая маска представляет собой легкое желеобразное вещество с добавлением всевозможных натуральных полезностей, которое накладывают на кожу лица. Под действием температуры тела и благодаря образовавшемуся парниковому эффекту желе растворяется и проникает в глубокие слои эпидермиса, насыщая клетки активными компонентами и кислородом. Благодаря глубоким проникающим способностям гидрогелевая маска обеспечивает гораздо более стойкий эффект по сравнению с другими бьюти-средствами.

Гидрогелевые маски дают впечатляющие результаты: интенсивное питание и увлажнение, выведение шлаков и токсинов из пор, стимулирование процессов регенерации кожных покровов, разглаживание мимических морщин, активизация обменных процессов. Регулярное использование бьюти-продукта значительно преображает кожу: она становится гладкой, шелковистой, мягкой, посвежевшей и упругой, улучшается цвет и структура лица, сужаются поры, исчезают следы усталости (проверьте это свойство после бессонной ночи и безбашенной вечеринки), черные точки и акне. Это ваш персональный косметолог, облаченный в гель и помогающий в домашних условиях за считаные минуты творить настоящие чудеса преображения!

Помимо основного компонента — гидрогеля, в состав каждой маски входят уникальные компоненты, среди которых ее величество гиалуроновая кислота — та, которая наделяет клетки кожи живительной влагой и разглаживает морщинки. Среди других ингредиентов можно встретить морские водоросли, эфирные масла, экстракты растений, коллаген, эластин, фруктовые кислоты, витаминно-минеральные комплексы и другие полезности. Каждый компонент отвечает за свою работу, поэтому, перед тем как приобрести маску, определитесь, какую проблему необходимо решить.

Ruby & Bulgarian Rose Hydro Gel Mask Pack, Petitfee Koelf

Корейская гидрогелевая маска, в состав которой входит экстракт болгарской розы и рубиновая пудра. Идеальна для моментального восстановления кожи перед важным мероприятием. Экстракт розы придает маске приятный аромат, восполняет недостаток влаги в эпидермисе, насыщает кожу витаминами, снимает воспаления и минимизирует высыпания. Рубиновая пудра обладает выраженными омолаживающими свойствами: повышает упругость и эластичность кожи, а также разглаживает морщинки. После использования маски кожа приобретает здоровый оттенок, насыщается энергией и словно светится изнутри.

Aqua Tank Hydro Plus Water-full Mask, Cremorlab

Корейский премиум-бренд создал совершенную во всех отношениях гидрогелевую маску, которая увлажняет каждую клеточку кожи. Состав натуральный. В нем не найдете ни консервантов, ни парабенов, ни отдушек, ни нефтепродуктов. Основные компоненты –вода T. E. N. из минерального источника Гюмжин, водоросли, экстракты лекарственных трав, камедь рожкового дерева, глицерин.

Гидрогелевая маска обладает выраженным лифтинг-эффектом, восстанавливает эластичность и упругость кожи, нормализует Ph, выравнивает тон кожи, улучшает цвет лица, сужает поры, защищает от негативного воздействия окружающей среды. У средства еле заметный природный травяной аромат, который напоминает о лете и об альпийских лугах.

Intense Care Live Snail Gel Mask, Tony Moly

Маска содержит 70% экстракта муцина улитки! Этот компонент обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет процессы старения и защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды. Более того, именно муцин улитки способен справиться с пигментацией, постакне, шрамами и другими выраженными недостатками кожи. Регулярное использование средства значительно улучшает внешний вид и структуру кожи, разглаживает морщинки, стирает следы усталости и устраняет тусклый цвет. Кожа будет выглядеть как после салона красоты — красивой, гладкой, ухоженной, подтянутой и ровной.

The True Rich Cream Relaxing Hydrogel Mask, I’m Sorry For My Skin

Нежнейшая кремовая текстура средства моментально насыщает клетки эпидермиса влагой и питательными веществами, разглаживает морщинки, улучшает рельеф и буквально снимает стресс с лица. То, что нужно в осенне-зимний сезон, когда наша кожа испытывает сильнейшее потрясение из-за холода, непогоды за окном и духоты отапливаемых помещений.

Еще одно преимущество: активные компоненты обеспечивают непрерывное увлажнение кожи в течение пяти дней, поэтому использовать маску можно раз в неделю на протяжении месяца, чтобы реанимировать лицо и до следующего зимнего сезона наслаждаться гладкостью и шелковистостью кожи.

Pig-Collagen Jelly Gel Mask Sheet, Holika Holika

Гидрогелевая маска от Holika Holika восполняет недостающий в коже белок и запускает процесс выработки собственного эластина, препятствуя преждевременному старению. Как итог, кожа защищена от обезвоживания и действия свободных радикалов, она восстанавливает природную упругость и эластичность, обновляется, становится мягкой, нежной и бархатистой, словно пяточки у младенца.

WOW Mask, Hyalual

Легендарные маски от швейцарского бренда были придуманы как SOS-средство для экстренного восстановления кожи перед важным мероприятием. Всего 30 минут, и лицо будет как новое. Маска дарит коже необходимое питание и увлажнение, успокаивает, освежает, наделяет энергией и оздоравливает.

Настоящий WOW-эффект обеспечен: улучшится эластичность и цвет кожи, подтянется овал лица, разгладятся морщинки, уменьшится отечность, исчезнут круги и мешки под глазами, уйдут сухость и шелушение.

Delight Ceramide Hydrogel Mask, Sally's Box

Должный эффект обеспечивается благодаря уникальному составу средства, в который входят керамиды, экстракт ирландских красных водорослей, маннан, гиалуроновая кислота, экстракты перечной мяты, розмарина, лаванды и зеленого чая. Вместе эти ингредиенты насыщают кожу влагой, улучшают микроциркуляцию крови, усиливают процессы регенерации, снимают воспаление, тонизируют, освежают и успокаивают.

Кожа становится подтянутой, гладкой, свежей, появляется красивый румянец, и исчезают любые несовершенства. Берите на заметку, когда времени в СПА идти нет, но нужно быстро привести себя в порядок.