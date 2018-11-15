Девушку из индийской семьи высмеивают за веснушки

23-летняя Пуджа Ганатра живет в Бомбее, она родилась в состоятельной индийской семье, но с самого детства девушке приходилось стесняться себя и терпеть насмешки одноклассников.

Дело в том, что внешность Пуджи разительно отличается от других жителей Индии. Девушка появилась на свет со светлой кожей, голубыми глазами и рыжими волосами.

Стоит отметить, что светлокожих родственников в семье Ганатра нет, у родителей девушки типично индийская внешность: карие глаза, темные волосы и кожа.

Pooja Ganatra /Facebook

Когда девочка только появилась на свет, родители сразу заподозрили неладное, а когда у малышки на лице начали появляться веснушки, страшно перепугались и бросились к врачам, решив, что у дочери какое-то редкое заболевание кожи.

Доктора успокоили чету Ганатра, объявив, что это просто веснушки. Правда, как они появились у ребенка чистокровных индийцев, объяснить так и не смогли.

Пуджа росла обычной девочкой, но всегда чувствовала, что отличается от других детей. Сверстницы часто дразнили малышку, называя некрасивой. Светлая кожа в Индии считается весьма привлекательной, но вот всякого рода «отметины» на ней принимают за уродство.

Pooja Ganatra /Facebook

Неудобства девушке до сих пор доставляют и необычный цвет волос и глаз. Пуджа рассказывает, что ее часто принимают за туристку: просят сфотографироваться с ней, пытаются завысить цены в магазинах и на рынках, начинают говорить с ней на английском языке. В институте девушке рекомендовали носить одежду, максимально закрывающую открытые участки тела, объясняя это тем, что ее светлая кожа привлекает много внимания.

Специалисты пока не могут объяснить причину, по которой индианка стала обладательницей такой необычной внешности. По одному из предположений, Пуджа явилась носительницей генов возможных предков из Англии. Индия много лет являлась британской колонией и среди дальних родственников Пуджи вполне могли оказаться шотландцы или ирландцы. Но для того, чтобы ответить на вопрос, является ли это так на самом деле, девушке надо сделать анализ ДНК.

Pooja Ganatra /Facebook

Сама Пуджа отмечает, что хотя и чувствует себя не такой, как все, в родной стране, уже привыкла к своей необычной внешности.